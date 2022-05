En Irapuato, en una primaria tres menores de edad atentaron presuntamente contra un niño en el baño

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato, Guanajuato, el 12 de mayo un niño de seis años de edad fue violentado sexualmente por tres compañeros de su primaria de nueve años de edad, la escuela José María Martínez, turno vespertino es donde se originaron los hechos, el niño de primer grado fue encerrado en el baño de la escuela por tres compañeros.

Al salir de clases el menor tenía la ropa interior y exterior al revés, su mamá le preguntó la razón y el pequeño le reveló lo que le habían hecho tres menores de edad. La madre molesta acudió a pedirle una explicación a la directora Alma Delia Vargas Castro, pero no se le prestó la atención adecuada, pues se hizo caso omiso de la situación en la primaria José María Martínez, al momento en el que la madre de familia denunció el acto, no se brindo ningún protocolo de atención para víctimas de agresión sexual.

Al denunciar el acto en la institución educativa y no haber tenido asesoramiento de parte de alguna autoridad, no se garantizaron los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La madre al no tener respuesta acudió directamente al Ministerio Público, la señora no sabe leer ni escribir y presenta problemas del habla, ella fue sola a asesorarse y la repuesta que se le dio fue que regresara a la escuela y pidiera el nombre de los tres menores presuntos violadores.

La madre de familia acudió nuevamente a la primaria José María Martínez y se quedó esperando que la directora le diera la cara, pues llegó a las 14:00 horas y no fue hasta las 20:00 horas que la directora la recibió, le negó los datos de los alumnos presuntos agresores y le ofreció a cambio una beca y una despensa para que no siguiera indagando más en el hecho delictivo que afectó a su hijo.

18 de mayo 2022:

La voz se corrió entre madres y padres de familia ante el trato injusto que sintió la madre de la víctima. Por lo que familiares del pequeño de seis años y otras madres más se estaban poniendo de acuerdo para manifestarse fuera del plantel para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

“Lo que queremos es que nos den una explicación, qué es lo que va a proceder, pero no nos quieren dar la cara”, expresó la madre de la víctima.

Al enterarse de la posible manifestación al exterior de la primaria, la directora y la maestra del menor buscaron este día a la madre de familia a las 22:00 horas, pero no la encontraron, entonces le comunicaron que asistiera al día siguiente con su credencial de elector pues hablarían con ella en el plantel educativo.

19 de mayo 2022:

Dentro de la primaria José María Martínez, persona de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) estaba en reunión con la directora y la madre. Pero afuera los padres y madres de familia que se estaban manifestando exigían molestos se les explicará cuál fue la sanción hacia los tres agresores menores de edad y que garantías se les brindaba a sus hijos, debido a que la reunión ya se había extendido por alrededor de cuatro horas.

La directora nunca salió a dar la cara ni respuesta a padres y madres, sólo salió una representante de la directora para decirles a los manifestantes que ya se estaban tomando cartas en el asunto. Madres procedieron a tratar de entrar por la fuerza a la primaria, con piedras y patadas trataban de abrir el portón.

Un representante de la SEG pidió a la madre del menor y a la abuelita que lo acompañarán para decirles a las madres y padres a través de la malla ciclónica que ya las estaban apoyando, esto para que se calmarán los ánimos.

La madre les comentó que la estaban apoyando y que el caso no quedaría impune, dijo haber recibido apoyo con la denuncia desde que la puso, esto lo pronunció con nerviosismo y la mirada baja. Sin embargo, la abuelita no se quedó conforme y si expresó a padres y madres que se estaba brindando atención pero que en un primer momento se les ofreció una despensa para callar la situación.

Ante estos hechos, madres y padres de familia han procedido en estos días a pedir los documentos de sus hijos, para transferirlos a otra primaria. La tía del menor de seis años ha comentado que a la mamá del pequeño, la escuela no le ha brindado datos de los agresores.

“El lunes vino ella porque la mandaron del Cereso, para que viniera con la directora hablar y a pedirle el nombre de los niños. Entonces se pasó y ella nos comentó que la directora no le quiso dar el nombre de los niños y que le dijo que le iba a ofrecer una beca para el niño”, comentó Dulce Pizaña tía del menor.

La agresión al infante se suscitó el jueves 12 de mayo y el día 23 se interpuso la denuncia oficial.

“De hecho sí le preguntaron a ella, que, si tenía el estudio que le habían hecho al niño y dijo que no, pero que si lo ocupaba le daban una copia, porque como era delicado el asunto, no se lo dieron, pero el niño si está violado”, expresó Dulce Pizaña tía del infante.

La Secretaría de Educación en Guanajuato, indicó que se activó el protocolo de actuación conforme a la ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el estado. La directora y maestra fueron separadas de su cargo para que no estuvieran en contacto con estudiantes mientras duran las investigaciones en este caso.

La Secretaria de Salud de Guanajuato, apoyará a la víctima y a su familia a través de atención psicológica y médica y será la Procuraduría de la Defensa del Menor quien intervenga en el esclarecimiento de este hecho. Las investigaciones se están realizando para determinar las sanciones por la omisión o acción de las autoridades educativas, así como también se llevan a cabo las indagatorias sobre los agresores sexuales menores de edad.