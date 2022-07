En León, Guanajuato, fue asesinado a balazos un hombre en libramiento norte, no hay detenidos

León, Guanajuato.- En León, Guanajuato, asesinan a balazos a un hombre a la orilla del libramiento Norte, fue la tarde de este miércoles que vecinos de la colonia Constitución de Apatzingán reportaron al Sistema de Emergencias, 911, que se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego, en la calle José María Morelos y Pavón.

Minutos más tarde el número de emergencias, volvió a recibir una llamada esta vez con el reporte de que en la vía pública yacía un hombre tirado en un camino de terracería que conduce a a las colonias Apatzingán y Azteca. Según información de testigos en la zona, sujetos armados persiguieron al hombre desde la entrada de una casa.

A pesar de que el hoy occiso intentó correr varios metros una bala lo alcanzó y cayó al suelo. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que ya no había más por hacer por la víctima pues ya no contaba con signos vitales, sus características físicas indicaban que tenía alrededor de 35 a 40 años de edad, vestía una camisa azul de rayas y una bermuda color beige.

El lugar fue acordonado por la Policía Municipal, minutos más tarde arribaron peritos de la Fiscalía General de Guanajuato, quienes procedieron a hacer el levantamiento de pruebas pertinentes para agregar a la carpeta de investigación que ya se encuentra abierta para el esclarecimiento de este hecho delictivo.

En la zona se montó un operativo de seguridad para dar con los agresores en la zona pero no dieron con los agresores y hasta el momento no hay detenidos, se espera que la Fiscalía proporcione mayor información en las siguientes horas, autoridades no informaron la identidad del hombre.