En León, Guanajuato, fue atacado a balazos un hombre que manejaba una camioneta en Vista Esmeralda

León, Guanajuato.- Esta tarde de miércoles al mediodía fue reportado el homicidio de una persona abordo de una camioneta blanca en la colonia Vista Esmeralda, según testigos fue un hombre el que perdió la vida a balazos en un camino de terracería mientras conducía la camioneta.

Se presume de manera extra oficial que uno de los agresores fue detenido, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El Servicio de Emergencias, 911 recibió el reporte sobre el ataque armado que sucedió pocos minutos antes de que diera la 01:00 hora de la tarde.

El camino de terracería se ubica en la prolongación del bulevar Malaquita y el cruce con el bulevar Vista Esmeralda, cerca de la colonia Villas de Palermo. Según testimonios en la zona, la camioneta blanca con cabina, era manejada por un hombre de aparentes 40 años de edad, él fue atacado con al menos una decena de impactos de arma de fuego por hombres a bordo de un vehículo que se dieron a la fuga de inmediato sin rumbo desconocido cuando él cayó al suelo.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, paramédicos también llegaron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos de vida. En la zona se desplegó un operativo de seguridad para dar con los criminales culpables del ataque según la versión de testigos, sin embargo, no se pudo detener a nadie y hasta el momento no hay sospechosos.

Será la Fiscalía General de Guanajuato, quien a través de la carpeta de investigación que ya abrió, pueda comunicar el esclarecimiento de este homicidio más suscitado en la capital del calzado. Personal de la fiscalía logró asegurar en el bulevar Aristóteles a la altura de la colonia San Pedro, fue encontrado el vehículo color negro en el que agresores asesinaron al hombre de las cuatro décadas, se dieron a la fuga los delincuentes y abandonaron el vehículo.

Será la Fiscalía quien proporcione más información sobre este homicidio, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para la aplicación de la necropsia de ley y poder conocer su identidad.