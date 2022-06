En León, Guanajuato, se reportan casi 18 mil multas por conducir con el celular en la mano

León, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Pública de León, implementará un programa municipal para prevenir los accidentes viales ocasionados por el uso del celular, esto como decisión de urgente aplicación de política pública, debido a los altos índices de accidentes registrados. De enero de 2021 a mayo del 2022, se registraron más de 17 mil 800 multas a personas que manejaron usando el celular.

Según datos de la Secretaría Pública de León, en 2021 se presentaron 12 mil 784 multas a ciudadanos por usar el celular mientras manejaban. De enero a mayo de 2022, hasta este último corte del año se han registrado 5 mil 096 multas aplicadas a conductores en la ciudad de León. Actualmente la multa en el municipio por escribir mientras se maneja es de 2 mil 405 pesos.

En León, van a implementar como estrategia de concientización social una campaña publicitaria en la que participan una compañía de celular y el gobierno municipal, el nombre del programa se llamará: “Puede esperar”.

“Lo importante es que esta cifra vaya en disminución y decir ‘este mensaje puede esperar’ y si no puede esperar pues entonces me orillo, me detengo, y atiendo ya entonces la llamada o el mensaje con la conciencia de que esta distracción así sea por fragmentos de segundos puede terminar en un terrible accidente”, mencionó la directora de movilidad Cynthia Chávez.

Actualmente México está posicionado como el séptimo país en el mundo con más muertes registradas por accidentes vehiculares y es tercer lugar a nivel Latinoamérica donde los ciudadanos más escriben mensajes de texto al manejar.