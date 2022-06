En León, una mujer aún no bajaba del camión cuando el chófer arrancó y le destrozó parte de la cara

León, Guanajuato.- Una mujer leonesa vivió una desgracia al utilizar el transporte público en León, Guanajuato, Martha Juárez, diariamente toma tres rutas de camión para regresar del trabajo a su casa, la tarde del jueves pasado ella no imaginaría que un día normal en su rutina terminaría con terribles consecuencias, ella pidió su parada en la colonia Ermita, el chófer arrancó antes de que ella bajará y le destrozó parte de su cara.

Martha es colona de Observatorio II. El fuerte golpe que sufrió al bajarse del camión le provocó que perdiera sus dientes superiores, los labios le quedaron hinchados y con heridas graves, su nariz y costillas quedaron con fuertes lesiones.

Cortesía: Periódico A.M

Los hechos:

La leonesa abordó el camión 31 del Sistema Integrado de Transporte SIT Optibús de la base San Juan Bosco, media hora después de haber subido a la unidad pidió su parada en la colonia La Ermita, pero antes de que bajará el chófer arrancó el camión y ella sufrió una fuerte caída alrededor de las 09:00 de la noche.

Martha expresó que cuando se quitó el cubrebocas ya no tenía dientes, la leonesa manifestó que el camión no la atropelló pero que, si la arrastro, en consecuencia, el fuerte golpe que sufrió le destrozó los labios, hinchó la cara y rompió sus dientes comentó la leonesa.

Martha no tiene seguro médico, por ello tuvo que hacer uso de sus ahorros para pagar su tratamiento. Hasta el momento no hay una respuesta oficial de parte del líder de los transportistas ni los encargados del Corporativo de Transporte, todavía no se ha emitido una respuesta ante el caso que ya fue consignado hacia ellos.

Te recomendamos leer:

Está es la receta que emitió el doctor que atendió a la leonesa.

Martha Juárez pide apoyo económico, si deseas apoyarla puedes comunicarte al número de teléfono 477 245 5473.

(Con información de Periódico A.M)