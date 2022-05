En San Francisco del Rincón, sujetos amagaron a paramédicos de la Cruz Roja y mataron a un hombre

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- El jueves 05 de mayo cerca de las 22:00 horas de la noche, se reportó al Servicio de Emergencias, 911, que se estaba suscitando un ataque armado en la colonia Capellanía, testigos reportaron que dos sujetos llegaron a la calle Convento de la colonia Vista Oviedo, cerca del parque urbano Capellanía y entonces comenzaron a disparar en contra de dos hombres, después de una denotación de balazos, los agresores subieron a una camioneta y huyeron.

Testigos llamaron de inmediato al número de emergencias, al lugar arribó Policía Municipal de San Francisco del Rincón, así como paramédicos de la Cruz Roja, al llegar a la zona de los hechos paramédicos corroboraron que uno de los hombres que fueron atacados ya no contaba con signos de vida, el hoy occiso tenía 25 años de edad, sin embargo, la otra víctima de 21 años de edad aún tenía vida, entonces procedieron a trasladarlo al Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón.

En el camino rumbo al hospital una camioneta interceptó a la ambulancia, sujetos armados amagaron a los paramédicos y procedieron a dispararle al hombre hasta que perdió la vida. Ante la delicada situación de violencia, la Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Guanajuato pronunció su opinión ante los hechos en un comunicado oficial, esto fue lo que se publicó:

En redes sociales el ataque generó reacciones en usuarios de redes sociales, estos fueron algunos de los comentarios que provocó:

"Cruz Roja es un movimiento internacional que no sólo se dedica a la atención médica prehospitalaria, en muchos países no lo desarrolla, si en nuestro país no se puede garantizar la seguridad y se pone en riesgo a los voluntarios asociados y remunerados, es una obligación del estado ofrecer estos servicios. No expongan al personal", expresó el internauta, Hugo Pérez.

“1. ¿QUIÉN ES LA "OPINIÓN PÚBLICA"? 2. ¿Ese comunicado dirigido a quién sabe quién conmoverá a la delincuencia y la hará reconsiderar sus ataques? 3. Los Convenios de Ginebra y el DIH NO aplican para la delincuencia, aún, a diferencia del conflicto bélico en Ucrania, en donde los ejércitos en teoría sí deben respetar a los civiles, personal sanitario y prisioneros de guerra. No son formas”, comentó el usuario de Facebook Wilhelm Hanif.

La inseguridad en Guanajuato no deja de sorprender a ciudadanos, hasta este último hecho no se había registrado un ataque que afectará también a paramédicos en servicio.