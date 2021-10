En Sinaloa durante el mes de septiembre del 2021 asesinaron a 56 personas

Sinaloa.- El mes de septiembre del 2021 quedó manchado de sangre al registrarse en Sinaloa, de acuerdo a archivos periodísticos, 56 asesinatos, entre ellos un feminicidio, y uno más por confirmar.

Choix, Culiacán, Mazatlán y Badiraguato son las alcaldías con mayor repunte de asesinatos, mientras que nueve más mantuvieron saldos blancos. Entre los hechos sangrientos, destacó una riña en el penal de Aguaruto, el crimen del escolta del presidente de San Ignacio en el último día de dicho periodo y un líder ganadero de Los Mochis, Sinaloa.

Mazatlán donde más ocurrieron homicidios

Septiembre 2021, resultó con un incremento considerable en el puerto debido a que se registraron siete decesos, entre ellos el de una mujer que murió calcinada en el interior de un vehículo junto a tres personas del sexo masculino tras un enfrentamiento contra un grupo armado que irrumpió la tranquilidad de la madrugada y despertó a los vecinos de la calle Veracruz, de la colonia Leopoldo Sánchez Celis, donde quedaron regados más de 80 casquillos percutidos, se localizó un arma larga, además de un cañón de arma larga. La identidad de estas cuatro personas aún no se ha dado a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, este hecho ocurrió el día 9.

El día 14 fue localizado sin vida una persona del sexo masculino sobre el acceso al puente de los Llanitos, a la altura del kilómetro 32, sobre la autopista Mazatlán-Culiacán. Fue identificado como Alán N., sin especificar la edad. Al parecer, era originario del municipio de Elota.

Para el 16 fueron hallados dos cuerpos encobijados a orilla de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 36. Las personas sin vida fueron identificados como José María N., de 25 años de edad, y Oniel N., de 23 años, al parecer, originarios del municipio de San Ignacio.

A pesar de los siete decesos ocurridos en el municipio, el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, declaró que estos hechos violentos no encienden los focos rojos en Mazatlán.

“Después de los hechos ocurridos, no hay necesidad de pedir refuerzos, ya que Mazatlán no está ardiendo, como dicen. Mazatlán está tranquilo. Nosotros seguimos patrullando, seguimos reforzando el área. No es necesario pedir refuerzos de otras corporaciones”, comentó Alfaro Gaxiola.

Homicidos en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, mes tras mes, sigue siendo la capital del crimen luego que durante el mes patrio se cometieron casi tres decenas de asesinatos. La ola de violencia inició con la privación de la vida de Daniel en la colonia Las Coloradas, pero al día siguiente, frente a un parque y a un costado del panteón de La Lima, en Villas Universidad, ocurrió un feminicidio.

Karen Ayelen, de tan solo 16 años, fue ubicada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida.

La adolescente presuntamente fue ahogada por un hombre, quien logró ser capturado y se identificó como Carlos. Los asesinatos en la ciudad continuaron, y fue el día 3 cuando el cuerpo de Éver fue arrojado desde un barranco en la comunidad de Los Mayos, en la sindicatura de Sanalona.

Posteriormente, un escolta de un empresario, perteneciente a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública, fue ejecutado afuera de un banco en el sector Tres Ríos, sin embargo, al repeler la agresión, alcanzó a dejar malherido a uno de los responsables, mismo que murió al ser atendido en un hospital.

Homicidios que se registraron en el mes de septiembre del 2021 en el estado de Sinaloa.

Ocurrieron más decesos, como en la sindicatura de Tepuche. En uno de los casos, un joven fue sorprendido por pistoleros cuando se encontraba en una fiesta que se estaba desarrollando en el poblado de Palos Blancos.

Ante la escena trágica, la diversión acabó con olor a pólvora y con el correr de charcos de sangre.

Para el día 13, un joven, quien llevaba por nombre Julio César, fue localizado sin vida a la orilla de la carretera la Costerita, luego de ser buscado por sus familiares. Se dijo que esta persona había sido privada de su libertad en la colonia Colinas de San Miguel, y su cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición.

El día 18 del mes que concluyó, una riña en el interior del penal de la sindicatura de Aguaruto puso en alerta a todas las corporaciones policiales, incluyendo a las Fuerzas Armadas.

Todo el perímetro se blindó ante una sospecha de una fuga de reos, pero lo que se estaba llevando a cabo era un pleito entre internos, donde de pronto sonaron las pistolas. Cuatro eran los participantes, tres de ellos murieron y solo uno logró sobrevivir a la gresca.

Posteriormente, se cometieron más asesinatos en la capital, entre ellos dos dobles asesinatos.

El primero tuvo lugar en el sector la Costera, donde pistoleros sorprendieron a dos jóvenes que convivían en plena madrugada.

Después, en una casa abandonada de la colonia Nuevo Culiacán, policías hallaron a dos hombres muertos a golpes.

Mientras el mes de agosto la región del Évora cerró con solamente una muerte violenta; en el municipio de Salvador Alvarado, el mes de septiembre no fue manchado por la violencia, pues hasta el último día del mismo no se había registrado asesinato alguno, solamente se tuvo conocimiento de una muerte provocada durante un percance vial.

El hecho ocurrió en el Centro de la ciudad de Guamúchil, donde un vendedor de dulces perdió la vida el pasado 17 de septiembre al ser alcanzado por un auto durante un accidente tipo carambola.

Homicidios en el norte de Sinaloa

En el mes de septiembre, en la zona norte se registraron siete homicidios: 3 en Choix, 3 en Ahome y 1 más en el municipio de El Fuerte. El primer crimen sucedió el sábado 4 de septiembre en la colonia Centro en Ahome, cuando Samuel L. fue agredido a balazos al momento de circular a bordo de una camioneta Ford Lobo.

El domingo 12 de septiembre, Filiberto N. fue ejecutado cuando se encontraba en el arco, en el municipio de Choix, y junto con otros jóvenes fueron atacados a balazos.

El lunes 13 de septiembre, dos individuos fueron ubicados privados de la vida y torturados en las inmediaciones de la comunidad de Bajósori, municipio de Choix. Las víctimas presentaban impactos de bala en el cuerpo.

A las 11:30 horas, José María N. fue localizado sin vida en un predio agrícola en las inmediaciones del ejido Compuertas Ahome. Elementos de la Vicefiscalía zona norte comentaron que el sujeto presentaba golpes en varias partes del cuerpo.

La noche del 15 de septiembre, Fidel R. murió cuando estaba siendo atendido de unas lesiones de bala en el Seguro Social en El Fuerte.

Él fue atacado a balazos cuando descansaba en su domicilio en la sindicatura de Chinobampo, El Fuerte. El agresor no fue arrestado por las autoridades. La tarde del martes 28 de septiembre, Daniel E., de 35 años, falleció después de ser lesionado de un navajazo en el Infonavit Macapule, en Ahome.

A las 15:15 horas, se suscitó una riña. Un desconocido agredió con una navaja a un joven, quien murió en el lugar de los hechos al sufrir una herida en el tórax. El agresor logró escapar de los policías.

La madrugada del jueves 30 de septiembre, encontraron a una persona sin vida en la carretera internacional México 15, en Concheros, Ahome. El sujeto fue asesinado a golpes.

El mismo día, pero a las 16:00 horas, otra persona fue encontrada asesinada en Concheros, Ahome.