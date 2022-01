En Sonora envenenan y matan a tres perros; sospechan que es para robar en las casas

Sonora.- La mañana de ayer jueves una mujer se percató que su perro estaba agonizando y echando espuma por el hocico, en la colonia La Metalera, al oriente de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Lamentablemente al menos tres perros que tenían dueño han muerto aparentemente por envenenamiento, en el sector mencionado, donde los vecinos aseguran que sus mascotas fueron asesinadas.

"Yo todas las mañanas salgo, a las 6:00 horas, y los meto porque les doy de comer, es la hora en que yo les doy a ellos de comer y al o aparecer el otro, estaba muy oscuro, salí a buscarlo a su casita, atrás, tiene su casita, y ya cuando regresé, lo vi tirado, le grité a mi hijo, creí que estaba atropellado y no estaba atropellado, el perrito estaba con un "espumarajo" (espuma en el hocico)", dijo la vecina de nombre Guadalupe Gámez.

El perro de la mujer que reveló lo anterior fue envenenado, se llamaba "Roby" y era de raza criolla y estaba mayor, nunca se imaginó que su can sería envenenado.

"Ahorita ya me di cuenta, ya que viene la vecina y dice: 'Oye, no dejes salir a los perros porque están envenenándolos". Y le digo: "Pues es que ya me enveneneron al mío, nada más que nadie lo vio porque era muy de mañana, estaba muy oscurito, eran las 6:00 pasaditas", relató la mujer.

La dueña de "Roby", uno de los tres perros aparentemente envenenados, asegura que no es la primera vez que envenenan los perros a los vecinos y piensa que la razón por la que mataron a los animales fue para poder robar.

"Estoy molesta y triste a la vez no están desapareciendo los perros. Ya lo vivimos hace cinco años. Los vecinos, no sé si lo recuerden, pero nos envenenaron a los perros y toda esta misma cuadra nos empezaron a robar, una mañana, a mí me robaron el tambo de gas, al vecino las sillas, al otro vecino el tambo de gas...", externó.

Leonel, es otra persona que llora la muerte de su perro "Tobby" también por posible envenenamiento, y a su segundo can llamado "Güero", también resultó afectado, pero lograron salvarle la vida.

Ante la mortandad de los perros en la colonia La Metalera, se piensa que es una estrategia de la delincuencia para poder cometer robos sin que los perros los molesten o les trunquen sus fechorías.

Leer más: Abuelita fue escondida por su familia, la tuvieron viviendo entre basura por años en Nuevo León