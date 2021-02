En casas y semáforos se registran más ‘levantones´ en Sinaloa

Sinaloa.- En los últimos 5 años se han denunciado en Sinaloa 5 mil 692 delitos contra la libertad personal, entre los cuales están los ‘levantones’.

El año pasado fueron denunciados mil 176 casos y en enero de este año se registraron 95, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En Sinaloa es común escuchar “‘levantaron’ a una persona”, al referirse que hombres armadas llegaron a un determinado sitio y se llevaron por la fuerza en un vehículo a una persona. Entre las víctimas de este delito se encuentran menores de edad y mujeres, pero la mayoría son hombres mayores de edad.

Las autoridades no hacen referencia de cuántas personas a las que privan de forma ilegal de la libertad regresan a sus casas con vida. En este tema, Alma Rosa Rojo Medina, presidenta de Voces Unidas por la Vida, asegura que la mayoría de los desaparecidos ya no regresan.

Lugares

El comisionado estatal de Búsqueda en Sinaloa, Juan Carlos Saavedra Ortega, explicó que el modus operandi de los ‘levantones’ no ha cambiado en los últimos años. Contó que la información que ellos tienen es que hombres armados llegan a algunos domicilios, se meten a la fuerza y sacan a la víctima, para luego dirigirse con rumbo desconocido.

En las desapariciones de algunas personas, de acuerdo con testigos, estuvieron involucrados individuos que viajaban a bordo de dos o tres autos. Se cree que las personas que se dedican a esto prefieren circular en camionetas porque con las mismas se pueden volar topes y meter en carreteras de terracería.

A otras de las víctimas se las llevaron cuando se encontraban fuera de sus domicilio, por lo que se cree que los estuvieron vigilando varios días para conocer sus movimientos. A otras las bajaron de sus unidades motrices cuando esperaban el cambio de la luz en un semáforo o circulaban por una calle poco transitada.

Denuncias

En lo referente a si se han registrado casos en los cuales los familiares o testigos han señalado que a su familiar se lo llevaron en una patrulla, Saavedra Ortega dijo que sí. En estos casos, indicó, es muy importante que las patrullas traigan GPS y que sirvan todas las cámaras ubicadas en la vía publica, para que se pueda corroborar o descartar este tipo de casos y también se puedan detectar si las patrullas son clonadas.

También esto sería para la propia seguridad de los agentes, porque también han sido víctimas de este delito.

El comisionado de Búsqueda invita a los culiacanenses a prevenir ser víctimas de este delito siendo más precavidos. En este tema, explicó que es muy importante que los vecinos de las colonias y fraccionamientos estén unidos y que manejen alertas por grupos privados de comunicación si detectan vehículos o personas sospechosas en el sector.

También, al salir de casa, que cambien de forma constante de rutas y se mantengan vigilantes de si alguien los sigue. En cuanto se tenga la menor sospecha, se deberá llamar a las autoridades. También invita a todas aquellas personas que tengan algún familiar desaparecido a que denuncien.

El Dato

Sin rastro

Hasta tres y cuatro personas de un solo lugar se han llevado los hombres armados. Algunas de las víctimas tienen varios años desaparecidas. Otras fueron localizadas asesinadas, en fosas clandestinas.

Caso reciente

Sigue desaparecido el menor Javier Ernesto

Uno de los casos de presunto ‘levantón’ que ha tenido mucha notoriedad en los últimos dos meses es el del menor Javier Ernesto, a quien, de acuerdo con familiares, se lo llevaron en una patrulla de la Policía Municipal, cuyo número de unidad, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Municipal, no es de su corporación. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro no descarta que se trate de una patrulla clonada. El tiempo pasa, y las autoridades no dan con el paradero de este joven.