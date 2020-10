En el "jueves negro", murió más de una veintena de personas y quedaron daños valuados en millones de pesos

Sinaloa.- Durante el "jueves negro" en Culiacán, en el cual murieron una veintena de personas y dejó daños valuados en millones de pesos, uno de los sicarios que estaba al frente de un convoy de por lo menos nueve vehículos, a pocos metros de la única zona resguardada por fuerzas policiales del sector Tres Ríos, en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, amenazaba:

—¡Ey, viejo! ¡Nomás no vayas a tomar fotos!

—Sí, no hay bronca.

—Sale, pues. ¡Ponte abusado!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque todo el sector norte de Culiacán fue escenario de enfrentamientos armados, la zona Tres Ríos fue el epicentro de la guerra, pues en ese sector se dio el arresto de Ovidio Guzmán Salazar en una de sus residencias. Aun cuando ya había sido liberado horas antes, las refriegas se seguían dando, como una forma de dejar en claro quién mandaba.

Los despistados

—Hija, ¿qué estás haciendo aquí? —se le preguntó a una mujer de aproximadamente 20 años de edad, acompañada de una niña de escasos 5 años, de una mujer mayor y de un joven de su misma edad, al verla a solo 200 metros del área resguarda por elementos de las fuerzas federales y estatales, a solo 400 metros de la Fiscalía General del Estado.

—Estoy esperando un camión o un taxi.

—Mejor vete. Aquí no pasan camiones ni taxis.

El sector, que era patrullado por uniformados, era una zona devastada por las balas que fueron disparadas por rifles de alto poder, como los llamados calibre 50.

A lo largo y ancho del bulevar Enrique Sánchez Alonso, los cascajos, tirados daban cuenta de la escena dibujada y escrita como sacada de un ataque en Irak.

El área no estaba delimitada, pues su perímetro era de varios kilómetros, y seguramente no había tantos metros del tradicional cintillo amarillo de zona prohibida, o tal vez no había ninguna autoridad que se atreviera a prohibirles a los pistoleros violar el límite oficial.

El recorrido de la zona devastada se detuvo de pronto al cruce de miradas cuando uno de los presuntos delincuentes, al igual que alrededor de cincuenta más, abastecían armas y se acomodaban las pecheras.

La escena estaba ahí, y a escasos metros patrullas de estatales y militares se desplazaban en diferentes carriles.

El regreso hacia donde estaba la unidad periodística fue más rápida cuando se hacía el recorrido interrumpido.

—¿Sigues todavía aquí? ¿No te dije que te fueras?

—Sí, pero estoy esperando un camión o un taxi, ya le dije.

—Sabes, con tu perdón, pero vete de aquí. No puedes estar aquí. Llévate a tu hija y a tu mamá, o no se quién sea, pero ya.

La muchacha, la niña, la mujer adulta y el joven solo habían recorrido media cuadra hacia el sector Tierra Blanca, cuando de norte a sur, sobre el Sánchez Alonso, una caravana de camionetas oficiales se acercaba hacia la zona cero, y detrás de ellas salieron los nueve vehículos de los armados que empezaron a dispararles, para luego seguir de largo hacia el sur, pisándoles los talones la lluvia de balas.

Solo dos vehículos de los pistoleros persiguieron a los oficiales, las otras siete con sus pistoleros disparaban en forma de abanico, una y otra vez, contra los efectivos que resguardaban la zona, donde la mayoría de los uniformados optaron por brincar de las patrullas y correr hacia el río.

De ahí ya no se supo nada de ellos, si se cruzaron o fueron a resguardarse a la Fiscalía, donde había más agentes encerrados en el edificio.

El ataque de abanico que sufrieron efectivos duró aproximadamente cinco minutos, para luego quedar la zona en un silencio total, como si fueran horas de la madruga pero aun cuando eran aproximadamente las 21:00 horas. Ni los grillos se oían.

El panorama era desolador. Solo la muerte se asomó para llevarse a cinco presuntos gatilleros que yacían en el pavimento; otros a bordo de vehículos perforados por el cruce de balas y uno más colgado de la estructura del puente que no alcanzó a brincar hacia el río.

El silencio fue interrumpido por un automóvil blanco que se acercó al área del ataque y de la muerte.

La osadía o la ignorancia de un hombre, con su esposa y un niño y una niña, de escasos siete y nueve años, los cuatro tomado fotografías con el celular a la dantesca escena, es algo que no se puede describir, ya que sale sobrando la pregunta "¿cómo le hicieron para llegar ahí, cuando la ciudad estaba prácticamente sitiada?".

Segundos después de que el hombre se fuera, tres Spark arribaron, y en menos de un minuto los muertos se quedaron sin chaleco antibalas, y todas las armas fueron levantadas por una docena de jóvenes que no pasaban la mayoría de edad.

Las horas transcurrieron, y los muertos permanecían ahí; mientras los vehículos que habían sido incendiados para bloqueos se estaban consumiendo.

Los patrullajes continuaron toda la noche y la madrugada a cargo de los grupos armados, que vigilaban que todo siguiera en "orden" de "su ciudad".

De las fuerzas federales no se supo nada más, hasta al amanecer, que regresaron para resguardar al personal de Fiscalía que llevó a cabo el retiro de más de una veintena de cuerpos que no fueron levantados por los criminales.

Para las autoridades, la noche fue larga, porque la pesadilla estaba ahí, y tan corta a la vez, porque no quería despertar a la realidad. El alba fue bombardeada por las declaraciones de las autoridades federales proclamando un "triunfo".

Hoy, a un año de distancia, los memes en las redes están a todo lo que dan; la invitación a un supuesto festejo por el rescate de Ovidio Guzmán se viralizó, la gente en la ciudad asegura haber estado en el fuego cruzado del "jueves negro", aunque sea de oídas.

Sin embargo, lo que sí es verdad es que ese 17 de octubre nadie estaba seguro, ni los propios elementos policiales, que prefirieron dejar sus armas para refugiarse en el búnker del fiscal del estado.