En el mes de abril 41 personas fueron asesinadas en todo Sinaloa

Los homicidios dolosos se desplazaron por 13 municipios del estado, tendencia que no se venía registrando desde meses anteriores. Las zonas sur y centro mostraron más casos que en el norte, donde solo hubo dos asesinatos.

El miércoles 20 de abril, la jovencita Itzel de 20 años llegó a trabajar en una estética localizada en la colonia Centro del municipio de El Fuerte. Faltaban minutos para las 9:00 horas cuando fue abordada por Hueman de 33 años, quien a base de engaños la llevó a un domicilio contiguo y el sujeto le dijo que le gustaba mucho, pero la dama le contestó que eso no era posible: esto molestó a Hueman, luego la agredió a martillazos, la mató y semienterró en el patio de la vivienda. Vecinos descubrieron lo que había hecho, lo denunciaron ante las autoridades y lo detuvieron. Los investigadores tardaron más de 12 horas para recuperar el cuerpo y es que tuvieron que tramitar una orden de cateo. Días después Hueman fue vinculado a proceso por un juez de control. Previo al veredicto hubo marchas en El Fuerte. La noche del lunes 25 de abril, Juan Carlos l fue asesinado de un disparo en la espalda tras una discusión con su concuño en el fraccionamiento Mar de Cortés. El responsable huyó del lugar del crimen. Los policías de investigación del estado se hicieron cargo de las diligencias.

Posteriormente, el día 21 de abril fue localizado el cuerpo sin vida de un joven junto a la carretera que conduce de la autopista Benito Juárez a la comunidad de Campo Plata, en el municipio de Angostura. Dadas las circunstancias del hallazgo, se dijo que el cuerpo fue abandonado en ese lugar. La víctima no fue identificada y tenía la cabeza envuelta en una bolsa negra, presentaba huellas de violencia y heridas de bala en la cabeza.

El día 12 en el municipio de Concordia fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino calcinada sobre un camino de terracería cerca del poblado de Malpica sobre la carretera libre México 40, sobre la identidad no se proporcionaron datos.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.