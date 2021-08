En el penal de Mazatlán ningún interno se vería beneficiado con la Ley de Amnistía de AMLO

Sinaloa.- En Mazatlán ningún interno en reclusión que se encuentran internos en el Centro Penitenciario “El Castillo”, podrá ser beneficiado con el nuevo decreto por parte del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

El director de dicho centro de reclusión en Mazatlán, José Alfredo Martínez Álvarez informó que actualmente no hay reclusos que se pudieran beneficiar con esta nueva modalidad.

“No hay ninguno, ya que actualmente ninguno de los internos en reclusión entran en las modalidades del decreto en la cuestión de los delitos, la mayoría de los delitos son graves”, comentó Martínez Álvarez.

Actualmente la población en el Centro Penitenciario “El Castillo”, es de 1238 personas entre hombres y mujeres, dentro de las cuales únicamente 38 son mayores de 65 años pero por los delitos que están purgando su sentencia o condena los cuales son considerados de gravedad no alcanzarían este beneficio.

Dentro de las nuevas disposiciones del decreto sobre las nuevas desiciones sobre politícia penitenciaria, se maneja que a partir del día 15 de septiembre se liberarán a personas con más de 10 años sin sentencia del fuero federal que no hayan cometido delitos graves, adultos mayores de 75 años con delitos no graves del fuero federal, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y delitos no graves del fuero federal, personas que acrediten haber sido víctimas de tortura a través del “Protocolo de Estambul” y permanezcan en penales federales.

Así mismo se da a conocer que de 220, 114 personas de la población privada de la libertad que se encuentran en los penales de todo el país un 57 por ciento está sentenciada y el 43 por ciento aún se encuentran a la espera.

De la población que aún no recibe sentencia, un 13 por ciento pertenecen a presuntos delitos del fuero federal y el 87 por ciento a delitos del fuero común.