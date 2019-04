En incendio Muere ex jefe de Penal de Matamoros

Matamoros, México .- El ex director del Penal de Matamoros Jesús Urquiza Martínez murió esta mañana en su domicilio de la zona centro de esta ciudad, luego de que aparentemente un cortocircuito provocara un incendio.



Los hechos se registraron a las 7:00 horas de este viernes en las calles 7 y Victoria.



El abogado, de 75 años, quien dirigió el penal entre 1989 y 1991, se encontraba solo en su casa, informaron las autoridades.



De acuerdo con los primeros reportes, fue el humo lo que provocó el deceso y no el fuego, ya que el cuerpo no presentaba quemaduras.



Personal de Protección Civil localizó el cadáver luego de que los bomberos lograran sofocar parte del incendio.





El ex funcionario se encontraba en un rincón del inmueble, por lo que se presume que trató de ponerse a salvo, pero debido al humo no alcanzó a ubicar una salida.



Al lugar llegaron elementos de la Policía Investigadora y del Servicio Médico Forense.