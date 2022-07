En lo que va de 2022, se han registrado siete masacres en diversos municipios de Guanajuato

León, Guanajuato.- En lo que va del 2022, se han registrado en México, 42 masacres a sangre fría, aterrizando en el territorio estatal, en Guanajuato, van siete masacres en este año. Celaya, Salamanca, Silao, León, Comonfort son los municipios donde el crimen organizado ha sido responsable de los ataques.

Primera masacre: fue el 29 de enero, seis personas fueron asesinadas en la comunidad La Chiva Brava en Silao, Guanajuato.

Segunda masacre: se originó el nueve de marzo, cuatro hombres y una mujer fueron asesinados en el bar Código Postal 19 en Celaya.

Tercera masacre: fue el 22 de marzo, siete personas fueron calcinadas en la caja de una camioneta, en el camino de San José el Nuevo a Rincón de Tamayo, en Celaya.

Cuarta masacre: fue el 23 de mayo, un grupo armado atacó un hotel y tres bares en Celaya, murieron 12 personas.

Quinta masacre: fue el 28 de mayo, cinco familiares fueron asesinados a balazos mientras dormían en su casa en Comonfort, entre las víctimas había un menor de edad de 17 años.

Sexta masacre: fue el seis de junio, cinco estudiantes fueron acribillados a balazos al salir de un telebachillerato en la comunidad de Barrón en el municipio de Salamanca.

Séptima masacre: sucedió el pasado 10 de julio, en la colonia Santa María de los Cementos, en León, una familia disfrutaba de una fiesta por la celebración de un bautizo cuando sicarios atacaron a los presentes, cinco víctimas quedaron encima de un inflable ya sin aire, lo que indicaba que la fiesta ya estaba terminándose. Una víctima más quedó en un sofá, era padre de tres de los muertos.

Ante esta última situación, el día de hoy la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos expresó lo siguiente:

“Puntuales en apoyarlos, en darles seguimiento de la mano con la comisión de víctimas del estado, de hecho, ya hablé también con la secretaria de gobierno, estamos pendientes del tema y vamos a estar trabajando de manera conjunta conforme a derecho, primero que nada, se lamenta, pero también debo de ser muy clara, no hemos dejado de trabajar en materia de seguridad, no podemos asegurar que no va a pasar ningún hecho delictivo en la ciudad, porque depende de varios factores importantes”, comentó la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

La alcaldesa indicó que el municipio no ha dejado de trabajar y expresó que los números expresan de manera fría que de un año a otro la inseguridad ha bajado.

“Si comparamos los primeros seis meses del año pasado a los primeros seis meses ha disminuido en más de 19 por ciento el número de homicidios, son menos de 60 homicidios menos que el año pasado, si ha habido resultados, sin embargo, tenemos que seguir trabajando todos los días y aquí no venimos por el aplauso ni por reconocimiento, ni solamente por hacer un trabajo por encimita, queremos resultados profundos, que nos va a costar más a doler más nos va llevar tiempo pero se tiene que hacer”, expresó la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez.