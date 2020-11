En mayor riesgo el Periodismo local en zonas de guerra

Sinaloa.- Los periodistas en México han estado cubriendo la guerra del narcotráfico sin justicia. Hay mucha niebla aún y mayor riesgo para el periodismo local.

"Si piensan que pueden tocarlos" con impunidad, el gremio corre peligro, comentó Clarissa Ward, corresponsal internacional de CNN, quien ha cubierto conflictos alrededor del mundo.

Esto en el marco del Congreso Digital Periodismo bajo Fuego (Journalism under Fire), organizado por el Consejo de Relaciones Internacionales de Santa Fe, Nuevo México.

Ward expuso junto a David Rohde, periodista del The New Yorker, e Ignacio Delgado Culebras, del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), sobre los periodistas que son perseguidos, acosados, secuestrados o desaparecidos por realizar su trabajo. En el panel "Periodistas en crisis, desaparecidos no olvidados", Clarissa, de CNN, y David, del New Yorker, hablaron sobre su trabajo cubriendo la guerra en Siria.

Este 2020 se cumplieron diez años del conflicto armado en Siria, que comenzó como una insurrección contra el Gobierno sirio y la exigencia de elecciones libres. La ONU ha señalado a diversos actores terroristas, como ISIS, Al Qaeda, el Frente Al-Nusra y otros grupos que han operado en su territorio.

Asimismo, reporta una gran crisis humanitaria. Actualmente, más de 11 millones de personas en Siria requieren apoyo, incluyendo 4.8 millones de niños; mientras más de 8 millones no tienen acceso a alimentos.

Pobreza, desnutrición, campos de refugiados colapsados, desplazamiento y violaciones graves a los derechos humanos de la población de Siria han sido documentados por reporteros, videógrafos y fotógrafos internacionales.

Periodismo local

Durante la videoconferencia, los periodistas estadounidenses subrayaron el trabajo valiente de Austin Tice, periodista y veterano de guerra estadounidense, quien fue desaparecido en Siria en 2012 en un punto de control del Gobierno, y quien tras ocho años aún no ha sido liberado.

Su familia ha hecho un gran esfuerzo para resistir y luchar para que entablen un diálogo las Administraciones de Siria y de EUA, señalando que existen pruebas de que se encuentra vivo y podría tenerlo el Gobierno sirio.

En su exposición, Clarissa Ward resaltó el trabajo de los periodistas locales, que viven aún más peligro en Siria, así como los freelances o independientes, a quienes les compran sus artículos grandes cadenas de medios en el mundo, pero que no asumen su responsabilidad sobre la seguridad de ellos.

El CPJ, organización no gubernamental estadounidense que promueve la libertad de expresión en el mundo, reporta que hay 64 periodistas desaparecidos, y entre los países que destacan se encuentra Siria, indicó Ignacio Delgado Culebras, de esta organización. Además, informó que hay 280 periodistas en prisión, quienes en su mayoría pertenecían a medios o trabajaban de forma independiente difundiendo noticias locales.

Ignacio Delgado indicó que se debe seguir luchando, pues se ha documentado que ha declinado la libertad de expresión.

El CPJ ha documentado de 1992 a la fecha que han sido asesinados 1387 periodistas en el mundo por ejercer su trabajo.

Amenazas

Hace ocho años, David Rohde, quien era corresponsal del New York Times, fue secuestrado en Siria, pero pudo escapar. Informó que estuvo secuestrado durante siete meses por un comandante talibán a quien fue a entrevistar.

Esta persona ya había dado otras entrevistas a periodistas europeos, por lo que consideró que no corría peligro, explicó en la charla. Comentó que es más difícil ejercer el periodismo en zonas en guerra, como Siria, para los periodistas locales. Rohde no puede comentar muchas cosas sobre su secuestro, pues actualmente se lleva a cabo una investigación federal por este hecho.

Dijo que logró escapar gracias a un periodista afgano, mientras el comando talibán exigía 25 millones de dólares a la organización periodística para liberarlo. En el panel comentaron que el Gobierno estadounidense no paga rescates; mientras algunos países europeos sí, por lo que consideran que se debería iniciar un debate para hablar más ampliamente sobre esto de manera abierta.

Ward subrayó la inequidad que hay para ejercer un periodismo local o independiente en zonas hostiles, como Siria, mientras el periodista internacional es respaldado por una compañía, tienen seguros, mayores protocolos de seguridad, acuden a las coberturas con teléfonos satelitales, toman cursos de seguridad en ambientes hostiles, son apoyados con presupuestos importantes, trabajan con productores fixers que conocen las zonas conflictivas y en ocasiones viajan con asesores de seguridad.

Guerras

Periodistas internacionales han cubierto la guerra en Siria y otros conflictos armados, exponiendo su seguridad para informar sobre regímenes autoritarios y violaciones a los derechos humanos.