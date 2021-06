En redes sociales, colectivos de búsqueda denuncian un mal procedimiento con restos óseos

Mazatlán. A través de Facebook, colectivos de búsqueda de desaparecidos denuncian que hubo un reporte de restos óseos en Villa Unión y policías los recogieron y se los llevaron sin esperar a las autoridades responsables en este tipo de casos.

La denuncia la hizo el colectivo Por las Voces Sin Justicia, y fue replicada por el colectivo Perlas del Pacífico.

En su página de Facebook, Por las Voces Sin Justicia escribió lo siguiente: “Atención, patrulla que recibiste el reporte de restos óseos en Villa Unión, llegaron y se llevaron los restos, cuando su único trabajo era resguardar la zona (acordonar). Llegamos al lugar y ya no están los restos óseos, solo están los guantes que usaron, los restos no fueron llevados por Semefo, ustedes patrulla lo subieron a la parte de atrás de su unidad. No nos callarán”.

En la publicación no se especifica a que corporación pertenecen esos policías ni el número del vehículo.

El colectivo Perlas del Pacífico replicó las fotos y escribió: “Las madres rastreadoras del colectivo de búsqueda Por Las Voces Sin Justicia nos solicitan apoyo para dar difusión. Esto pasó el día de hoy en Villa Unión. Pedimos su ayuda compartiendo”.

