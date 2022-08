En su día, los bomberos tendrán su festejo este lunes en Culiacán

Sinaloa.- Hoy, 22 de agosto, se celebra el Día Nacional del Bombero, esa loable profesión cuyos elementos la ejercen con vocación, la que tienen porque apoyan de corazón, sin importar los riesgos que esto conlleva al acudir a un llamado de auxilio, que va desde un incendio, un rescate de alguna persona atrapada en un vehículo, hasta la recuperación de cuerpos en ríos, arroyos o norias.

El día de hoy suspenderán por algunas horas sus labores para celebrar con algunas actividades su día, empezando con un izamiento de bandera en el Cuartel Central de Bomberos. Cabe destacar que desde 1949 a la fecha, cumpliendo 74 años, Bomberos Culiacán continúan dando auxilio y seguridad a los culiacanenses.

Las actividades

Efraín Araujo, comandante del Cuerpo de Bomberos Culiacán, dio a conocer la serie de actividades que se llevarán a cabo durante la mañana de hoy, cerrando con un baile por la noche.

Mencionó que a las 07:00 horas, en el Cuartel Central, se llevará a cabo un izamiento de bandera. Estarán acompañados de la banda de guerra del 94 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, posteriormente realizarán un una marcha desde Leyva Solano, doblando por la Aquiles Serdán, hasta llegar a Antonio Rosales y Álvaro Obregón, culminando en Catedral para una misa de 8 a 9 de la mañana. Luego de la misa, llevarán a cabo la entrega de reconocimientos a los elementos más destacados, en el teatro MIA. Regresarán a la estación para hacerle honores a los elementos caídos. Por último, realizarán una cena-baile para cerrar con los festejos donde asistirán alrededor de 120 elementos.

Buscan nuevos elementos

El comandante declaró que en estos días se publicará la convocatoria para la próxima academia, que arrancaría el próximo mes de septiembre. Mencionó que en las redes sociales del departamento de bomberos ya aparecen los requisitos para el inicio de las pruebas de admisión, las cuales serán a mediados de septiembre y mediados de octubre.

Mencionó que los elementos que ingresen trabajarán alrededor de 10 meses en la capacitación, para posteriormente integrarse a los grupos de trabajo. Por último, dijo que la invitación está abierta para todos los jóvenes de 18 a 29 años de edad.

El Dato

“Es el mejor trabajo del mundo”

Geovanni Abimael, de Bomberos Mazatlán, cuenta que su sueño era ser paramédico, debido a que sus padres a eso se dedicaban. Incluso, su papá llegó a trabajar en la benemérita institución durante 30 años. Él intentó ingresar a Cruz Roja a los 13 años.

“Como no tenía edad, un día vi a los bomberos trabajando precisamente en un incendio y me llamó la atención el trabajo que estaban haciendo. Vine a pedir informes y me dieron la oportunidad. Me gustó aquí y me quedé”.