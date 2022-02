Encapuchados y con armas largas, integrantes del CJNG mandan mensaje a Alfredo Ramírez

Morelia, Michoacán.- Presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación enviaron un videomensaje al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, donde lo instaron a que deje de apoyar los llamados “autodefensas” y otros grupos delictivos de la entidad.

Este martes, se circuló un video a través de las redes sociales de un grupo de personas armadas, supuestos integrantes del CJNG, quienes a través de su vocero emitieron un mensaje a Ramírez Bedolla a cumplir con presunto acuerdo.

“Señor gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, le pedimos de la forma más atenta que cumpla con su pacto de desarmar falsas autodefensas y acabar con los mugrosos “Viagras”, ese era el acuerdo que teníamos. Deje de apoyar a toda esa boa de mugrosos, rateros, secuestradores y extorsionadores como los son “El Abuelo Farías”, sus hijos “Juanjo” y “Chava”; Poncho (inaudible), y “Gordo Viagra”, se escucha en la grabación de más de dos minutos de duración.

El mensaje del CJNG también fue dirigido a los ediles de municipios, a quienes se invitó a dejar de apoyar a dichas células delictivas y recibir dinero de sus integrantes.

“También va para todos los presidentes municipales que no se pongan las pilas y apoyen a esas putas ratas. Hagan su trabajo y dejen de apoyar y recibir dinero. Por eso tienen el estado lleno de homicidios, robos, secuestros, extorsiones y cuotas”, se puntualizó.

Además, el grupo delictivo llamó a “Cárteles Unidos” a salir a pelear: “¡No que muchos huevos! Sólo se esconden detrás del gobierno”.

Finalmente, el CJNG aseguró que no se irá de Michoacán, hasta cumplir su objetivo. “Y no voy a salir de Michoacán, voy a seguir peleando con mi gente hasta no conseguir mi propósito, que es tener un Michoacán libre de lacras”.