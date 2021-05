Encontronazo entre camioneta y torton deja 5 lesionados en San Ignacio, Sinaloa

Sinaloa.- Cerca de las 13:00 horas de este lunes, una camioneta Jeep Cherokee color blanco modelo 1995, fue impactada de frente por un camión tipo torton dejando cinco personas lesionadas sobre la carretera internacional México 15, a la altura de la sindicatura de Coyotitán en San Ignacio, Sinaloa.

Según datos de los agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio, la pesada unidad de color blanco de la línea Freiliner que transportaba cajas de plástico, circulaba de sur a norte, mientras que la camioneta de norte a sur.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En un momento el camión se salió de la cinta asfáltica y al querer reincorporarse a la misma, perdió el control y invadió el carril contrario impactando a la Cherokee de frente, en donde viaja una familia originaria del municipio de Cosalá, hacia la ciudad de Mazatlán.

Leer más: El violento ataque a balazos contra el director de la Policía Estatal de Sinaloa

Tras el fuerte impacto, el camión quedó volcado a un costado de la rúa.

En la camioneta viajaba Osvaldo "C" de 49 años, quién recibió golpes en cara y tórax, Raúl "C" de 84, quién resultó con golpes en el cuerpo, Bertha "C" de 49, también con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo.

También viajaban los menores Daniel "C" de 14, quién tenía un fuerte golpe en el brazo derecho y en la cara, además de Diarey "C" de 14 años que tuvo golpes leves.

Todos ellos fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja San Ignacio, y trasladados a una clínica particular del puerto.

Al lugar arribaron agentes de la Guardia Nacional división caminos, quienes se hicieron cargo del peritaje y del traslado de ambas unidades a la pensión federal.

Además acudieron elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes ayudaron a las labores de tránsito, ya que se formaron largas filas de vehículos en ambos sentidos.