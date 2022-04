Encuentran celular de Debanhi bajo el agua; intentan recuperar llamadas y mensajes

Cabe recordar que el pasado viernes la Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que la causa de muerte de Debanhi fue una contusión profunda de cráneo, es decir, un golpe en la cabeza , y que ya no estaba viva al momento en que su cuerpo cayó en la cisterna del motel. La autopsia también confirmó que la joven sufrió abuso sexual.

Luis Enrique Orozco relató que las imágenes de las cámaras captan a Debanhi hasta la zona de cisternas del motel donde su cuerpo fue hallado el 21 de abril, pero todavía no cuentan con los elementos para determinar qué ocurrió en esa área.

El vicefiscal del Ministerio Público afirmó que los trabajadores del motel Nueva Castilla obstruyeron la investigación al falsear declaraciones , pues habían dicho que las cámaras del lugar no grababan, lo que no era cierto, por lo que el motel fue asegurado el lunes 25 de abril.

" El teléfono fue encontrado sumergido en agua, en otra parte. No estaba junto al cadáver, pero estaba sumergido en el agua . Se ha buscado los servicios de un especialista, tenemos especialista, pero se buscó a una persona que es aún más experto en el análisis telefónico con el ánimo de saber si se puede recuperar algo de información", explicó el funcionario.

En entrevista con medios locales, el vicefiscal detalló que el teléfono celular se encontraba en el agua, pero no estaba cerca del cuerpo de Debanhi , y aunque cuentan con especialistas, las autoridades recurrieron a un experto para intentar recuperar información del dispositivo móvil que pueda esclarecer la desaparición y muerte de la joven de 18 años.

