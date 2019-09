Hallan más restos humanos en Mazatlán, ahora en la Palos Prietos

Mazatlán, Sinaloa.- Más restos óseos fueron encontrados la mañana de hoy en un terreno baldío de la avenida Río Baluarte en la colonia Palos Prietos, donde el pasado 9 de septiembre dentro de una macetera habían encontrado restos humanos.

Fue un nuevo grupo de rastreadoras anónimas quien descubrió este hallazgo, pues por medio de una retroexcavadora comenzaron a excavar el terreno y así saber si había más huesos.

Como resultado de la búsqueda, se encontraron dos fémur y un peroné enterrados, al hacer este descubrimiento pararon la labor de búsqueda y reportaron lo hechos a las autoridades.

Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado para percatarse de los hechos, asimismo se pidió el apoyo de la Policía de Tránsito para que cerrara una cuadra de la avenida de la calle Rafael Domínguez, hasta la Hamm.

Ya que los restos óseos fueron encontrados a un costado de la banqueta por donde pasan las personas caminando.

Los restos humanos fueron encontrados en un terreno baldío, que antes era una casa. Foto: Raúl Briones

Una vez que los investigadores comenzaron a levantar las pruebas correspondientes se pidió el apoyo de la funeraria de guardia para que apoyarán con las excavaciones y así dejar de utilizar la maquinaria pesada y no estropear la escena del crimen.

Al finalizar la excavación juntaron todos los restos y los pusieron en bolsas negras para trasladarlos al Semefo y hacerle las pruebas de ADN correspondiente y dar con la identificación de este cadáver.

Muchas personas, entre ellas mujeres, se comenzaron a quejar por el cierre de la avenida, comentando que no era necesario cerrarla si los hechos no habían ocurrido en la calle.

Este hallazgo no quedó ahí, sino que las autoridades siguieron buscando en todo el terreno para verificar que no hubiera más cadáveres, el cierre de la avenida duró aproximadamente dos horas en lo que se hacían los trabajos de peritaje.

Foto: Raúl Briones

Los vecinos poco a poco se fueron acercando al lugar y comentaron que a lo mejor esos restos óseos eran de las personas de la tercera edad que ahí se murieron y que para no verse en problemas los enterraron, pero esto solo queda en especulaciones.

La casa que fue derrumbada y hoy es un terreno baldío. Foto: Raúl Briones

Información no confirmada señala que el cuerpo encontrado el pasado lunes se encontraba bocabajo, y amarrado pies y manos y con un alambre amarrado en la boca.