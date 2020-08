Encuentran muerto a un hombre en la colonia Tabachines en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Una persona fue encontrada sin vida en la colonia Tabachines, en la ciudad de Los Mochis, la mañana de este lunes 3 de agosto.

El individuo no ha sido identificado y las causas del deceso se desconocen, pero a simple vista no se le aprecian indicios de violencia. El hombre traía puesto un pantalón café y no tenía camisa.

El reporte al servicio de emergencia 911 sucedió a las 09:40 horas cuando vecinos avisaron que por la avenida Independencia y del Roble, estaba una persona sin vida entre unos árboles; policías municipales se dirigieron al lugar y confirmaron el reporte.

Además llegaron investigadores de la Vicefiscalia zona norte para indagar las causas que le provocaron la muerte al sujeto.

