Encuentran sin vida a Laura Yanet; desapareció tras salir de su trabajo en Morelos

Morelos.- La joven Laura Yanet, que la semana pasada había sido reportada como desaparecida tras haber salido de su trabajo en el estado de Morelos, fue localizada sin vida el pasado lunes 11 de abril del presente año.

De acuerdo a los informes proporcionados por los familiares de la joven de 19 años, ellos habrían perdido comunicación, el pasado 8 de abril, con Laura Yanet tras que, después de abandonar su lugar de trabajo, se dirigiera al municipio de Tetecala. Fue a la altura de la comunidad de Actopan, entre la colonia Sonora y la cabecera municipal de Tetecala, donde ya no se supo más de ella.

Laura Yanet, según informaron sus parientes, trabajada para ayudar en los gastos de la casa, ello debido a que su padre es invidente, por lo que, de forma frecuente, solía desplazarse sola desde el lugar donde laboraba hacia su domicilio.

La misma tarde del 8 de abril los familiares de Laura Yanet acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Regional Sur del estado de Morelos, con el objetivo de reportar su desaparición, y, ante los agentes ministeriales, dieron a conocer que traía puesta una playera de manga corta color negro, un pantalón de mezclilla azul, tenis Adidas de color blanco con negro, así como lentes y un reloj.

Tras pasar todo el fin de semana en la incertidumbre, fue al mediodía del lunes cuando el cuerpo sin vida de Laura fue encontrado junto a la carretera Alpuyeca-Grutas, a la altura del paraje "La Toma", en la colonia Actopan.

El cadáver de la joven de tan solo 19 años de edad presentaba signos de violencia, aunado a que sobre los restos se encontraba un pedazo de tabique con una cartulina blanca encima del material.

No obstante, las autoridades de seguridad e investigación locales determinaron que en la cartulina no había escrito ningún mensaje, al tiempo que, preliminarmente, se señaló que la mujer pudo haber sido víctima de abuso sexual, incluso se insinúo que dicho acto se pudo haber perpetuado en el mismo lugar donde se le halló, aunque no se dieron más detalles sobre ello.

Al arribar al lugar, personal de la Fiscalía estatal se encargó de revisar el área, para posteriormente autorizar el levantamiento del cadáver a fin de poder continuar con las diligencias desde la morgue y, con ello, conocer las causas de la muerte, pudiendo definir una línea de investigación del caso.