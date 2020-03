Enfermero acusa a agente preventivo de agredirlo y amenazarlo en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Un enfermero se armó de valor y acudió la mañana de este lunes a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, donde interpuso una queja en contra de un agente preventivo al cual acusó de agredirlo físicamente y de amenazarlo.

El denunciante es un enfermero del Issste, identificado como Carlos C, quien indicó que no descarta interponer una querella en contra del agente policiaco ante la Vicefiscalía zona norte.

Al salir de las oficinas de la ChyJ, el enfermero narró que la madrugada del pasado viernes, acudió a un bar ubicado en la calle Alvaro Obregón, en el sector centro de esta ciudad, donde el personal del negocio querían cobrarle una cubeta con cerveza que él nunca pidió.

El personal solicitó el apoyo de agentes preventivos quienes ingresaron al bar para arrestarlo.

El denunciante expuso que un agente policiaco identificado como Édgar David C, fue lo agredió en la cara y en las costillas cuando se encontraba esposado en la patrulla. Además lo amenazó verbalmente.

El enfermero agregó que las agresiones no pararon debido a que al llegar a las instalaciones de la Policía Municipal el policía siguió golpeándolo, todo ante la presencia de otro agente preventivo.

El denunciante expuso que un agente policiaco fue lo agredió en la cara y en las costillas/Foto:ELDEBATE

Carlos hizo un llamado a mandos de la Policía Municipal para que estén más al pendiente del desempeño de los agentes y acaben los abusos en contra de ciudadanos.

“Yo nunca opuse resistencia, soy un enfermero que me dedico a salvaguardar vidas, peso 120 kilos y fui boxeador, si yo hubiera querido y me hubiera defendido esos dos policías no me habrían sometido ni tampoco hecho lo que me hicieron, apenas 6 lo habrían logrado pero yo no soy violento, mucha gente me conoce”, dijo Carlos al salir de la Comisión de Honor y Justicia.