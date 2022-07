Enfrentamiento en Tamasopo, SLP, deja 4 muertos y un helicóptero incendiado

Diversas corporaciones de seguridad como la Sedena, Guardia Civil Estatal y la PDI desplegaron un operativo en la zona para dar con los posibles responsables. Hasta el momento no se reportan detenidos, tampoco se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.

"Según los primeros indicios, el helicóptero que brindaba servicios turísticos, no fue derribado, ni cayó , si no que presumiblemente fue incendiado en el sitio , por lo que también se realizan los peritajes respectivos", detalló la FGE.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí informó que inició las investigaciones por el homicidio de cuatro personas y el incendio de un helicóptero particular en Tamasopo.

Junto a los cuerpos de las cuatro víctimas fueron dejadas cartulinas con mensajes de un grupo criminal , cuyo contenido no fue dado a conocer por las autoridades potosinas.

Según medios locales, se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones de Agua Buena, y durante la refriega los presuntos criminales prendieron fuego al helicóptero de un particular que se utilizaba para pasear turistas.

Raúl Durán Periodista

