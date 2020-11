Entre lamentos y llantos despiden familiares a Abril, la joven asesinada en asalto en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Entre lamentos y llantos, la mañana de este viernes familiares de la joven Abril "N", quien fue asesinada durante un asalto en una tienda de conveniencia, la despidieron en una misa de cuerpo presente realizada en la capilla de la colonia El Venadillo, en Mazatlán, Sinaloa.

La joven madre de tan sólo 24 años de edad, que perdiera la vida de una manera tan lamentable el pasado día miércoles en el interior de un establecimiento en El Venadillo, Mazatlán, a manos de un despiadado asaltante, es recordada por sus amistades como una muchacha muy alegre, apasionada de la adrenalina y sobre todo muy buena amiga.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Abril era muy extrema le gustaba la adrenalina, le gustaba pasearse en cuatrimoto por los ranchos, era muy alegre y muy buena amiga, yo iba a venir el último día del novenario de su hermano para platicar con ella, pero lamentablemente me enteró de lo que le pasó y no he podido parar de llorar por ella, nos conocíamos desde la secundaria en Valles del Ejido, era muy buena amiga", comentó una joven compañera de la fallecida que por obvias razones prefirió omitir su nombre.

Los ahí reunidos exigen justicia ante este hecho tan lamentable y están viendo la manera de organizarse para realizar una marcha pacífica pidiendo a las autoridades todo el peso de la ley para el presunto implicado y detenido desde el mismo día del homicidio.

La madre de Abril "N", no paraba en llantos y lamentos frente al féretro donde se encontraba el cuerpo de la joven madre que deja a una pequeña de tan sólo dos años.

La familia ha sufrido la perdida de dos seres queridos en menos de diez días y el desconsuelo de una madre que no ha parado de sufrir por la falta de dos de sus hijos.

Tras la realización de la misa de cuerpo presente se procedió a darle sepultura en un panteón ubicado sobre Libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta y Avenida Juan Pablo Segundo en la colonia Luis Echeverría.