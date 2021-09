Entrega FGR a Ricardo Anaya carpeta de investigación en su contra

México.- Tras más de una decena de solicitudes, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a los abogados de Ricardo Anaya Cortés una copia de la carpeta de investigación en su contra, en la que se le señala por haber recibido un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos para que votara a favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Hace más de una semana, el ex candidato presidencial por el PAN en las elecciones de 2018 se declaró "perseguido político" de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La defensa de Anaya Cortés, Eduardo Aguilar Sierra, reveló que la información que le entregó el órgano autónomo mexicano está integrada por medios electrónicos, entre ellos, memorias y discos compactos.

Aguilar Sierra precisó que desconoce el contenido del material que le fue entregado, de ahí que procederá a analizar el caso e indagarlo para poder elaborar la defensa del panista, el cual fue citado a comparecer el próximo 4 de octubre en el Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

El litigante expuso que encontró algunas irregularidades en la carpeta, como el hecho de que las hojas no se encuentra numeradas, como sucede en la mayoría de dichas investigaciones, no obstante, en esta ocasión "no hay un ejercicio consecutivo".

Detalló que la información entregada por la FGR consta de cinco tomos con anexos, sin embargo, señaló que "no hay nada contra el señor Anaya", ya que la carpeta, como cualquier otra indagatoria judicial, contiene diferentes señalamientos a diversas personas físicas.

En la audiencia virtual del pasado 26 de agosto, los fiscales informaron a Ricardo Anaya que se había judicializado a carpeta de investigación por su posible responsabilidad en los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Lo anterior derivado de la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien expuso una presunto esquema mediante el que se dio dinero a legisladores federales de Acción Nacional para que avalaran las reformas del sexenio de Peña Nieto.

No obstante, Eduardo Aguilar Sierra, defensa de Anaya, señaló que la FGR no le entregó copia de la carpeta de investigación a su cliente, lo que obstaculizaba una correcta defensa.

Leer más: Sicarios atacan a balazos a una pareja en la plena vía pública en Zacatecas; uno muere

Ante ello, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, otorgó un plazo de 15 días para que la Fiscalía entregara al abogado de Ricardo Anaya la copia de dicho material.