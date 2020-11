Entregan despensas al asilo El Buen Samaritano

Culiacán, Sinaloa.- En la tarde-noche de este viernes, más de 50 personas que viven en condiciones precarias en el asilo El Buen Samaritano recibieron despensas con productos de la canasta básica, además de cobijas y cafeteras, las cuales llegaron presuntamente por parte de Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo Guzmán.

Esta acción se suma a otras donaciones que llegan de dicho personaje, como en la colonia Bicentenario, donde ayudaron a reconstruir un tejabán en el que los niños de escasos recurso de esa zona pudieron tener sus clases virtuales, ya que les entregaron televisores, tabletas, laptops y modems con internet. De acuerdo con la información, al caer la noche llegaron autos al asilo El Buen Samaritano, ubicado en la colonia El Pípila en Culiacán, Sinaloa.

Las personas que llegaron empezaron a bajar despensas empacadas en cajas de plástico y bultos negros con cobijas, todo estaba marcado con calcomanías con las siglas “JGL”. Fueron más de 40 despensas que contenían leche, pastas, frijol, azúcar, sal, arroz, papel de baño y otras mercancías de primera necesidad. José, el encargado de lugar, se mostró contento con el donativo y manifestó que toda la ayuda es bienvenida.

Este apoyo es muy importante para nosotros, por el clima frío que se avecina, aunque el frío aún no arrecia, llegaron a tiempo”.

Gracias a Dios, primeramente, que mueve los corazones de las personas. Las personas son medios, porque en esta tierra nos ocupamos mutuamente. El Gobierno tiene la mano escondida y no nos ha visto como prioritarios y, como autoridad, no hemos visto que alarguen su mano para con nosotros. Otras personas lo están haciendo antes que ellos. Qué bueno que nos llega este apoyo. Esta gente está dando un ejemplo, aunque se habla mal del Chapo, y lo que se dice no tiene valor en lo que hace mandando esta ayuda.

Esta acción vale más de lo que digan de él”. Don Jesús, que tiene más de 10 años viviendo en el sitio, también dijo estar agradecido por el beneficio de ellos.

Personas del asilo El Buen Samaritano de Culiacán recibiendo las despensas/Cortesía

Bien por el beneficio por las personas que estamos aquí rezagadas. Qué bien por él, porque es una obra ante los ojos del señor, y también para que la ciudadanía vea que no todo el tiempo la persona puede ser mala. Damos gracias a Dios, porque él mueve los corazones de cualquier persona”.

Los beneficiados se mostraron contentos, y más aún cuando se les comentó que tendrían más ayuda próximamente.