"Es mejor no vivir. Decile chau al tío", dijo la mamá de Milo de 2 años antes de matarlo

Argentina.- Milo Alexander de dos años fue asesinado por su madre en el barrio de Parque Patricios en Argentina, antes de cometer el fatal crimen ella mandó un audio donde le decía al niño que se despidiera de su tío y mencionaba que no valía la pena vivir, la familia paterna pide justicia y creen que lo hizo porque la mujer perdería la custodia del menor esta semana.

La muerte de Milo se registró la madrugada del día sábado, 15 de enero, Paula de 23 años, madre del niño, fue detenida por las autoridades ya que presuntamente asfixió al menor hasta quitarle la vida, unos días antes le mandó un mensaje de voz a un tío del niño donde le decía que se despidiera.

Los papás de Milo estaban separados desde hace un tiempo ya que la relación de ellos era tóxica, tras terminar la relación Paula le puso una restricción al padre de su hijo quien lo vio por última vez el 13 de enero, ese día él notó que su expareja no estaba en condiciones de cuidarlo por lo que pidió la custodia temporal del menor la cual se cumpliría a partir del 17 de enero.

Paula solo se comunicaba con un hermano del padre de su hijo a quien le pedía que le dijera a su expareja que volviera con ella, que estaba deprimida y varias veces amenazó con quitarse la vida.

Luego de que Paula fuera notificada que tenía que entregar a su hijo comenzó a mandar audios al tío del niño donde le decía que primero le quitaba la vida al menor y luego ella, el último audio que mandó la mujer hizo que el bebé de dos años se despidiera.

"Nada más quería decirte gracias porque mostraste ser un buen tío y persona, pero no vamos a sufrir un día más con este bebé. Ya me cansé de llamarlo y no atiende. Solo queríamos despedirnos de él. Vivir así no es vivir. Es mejor no vivir. No tuve el placer de conocerte pero, si supieran, desde hace dos años, las cosas que le aguanto. Que deje esa porquería que consume, hubiéramos sido una familia feliz. No te conozco pero, por haberme escuchado, te quiero. Vení, decile: 'Chau' al tío, hasta acá llegamos nosotros. Cuidate", se escucha en el audio que mandó la mujer.

Fue el día sábado cuando Paula decidió quitarle la vida a su pequeño hijo de dos años, una tía de ella quiso auxiliarlo y lo llevó a urgencias, sin embargo no pudieron hacer nada para salvarle la vida, de acuerdo la necropsia, el menor murió a causa de un paro cardiorespiratorio.

Paula fue detenida y trasladada a la Alcaldía 12B de la Policía de la Ciudad donde iniciaron una investigación en su contra, ya serán las autoridades de Argentina quienes determinen su situación legal.

