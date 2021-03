Es un dolor muy fuerte no saber dónde está: madre de Ignacio Neftalí, desaparecido en Los Mochis

Los mochis, Sinaloa.- Desde hace cinco años, Amanda Osuna Bobadilla vive en la incertidumbre, en la zozobra y en un lamento permanente por no saber nada de su hijo Ignacio Neftalí Álvarez Osuna, quien desapareció en Los Mochis un día como hoy, 26 de marzo, pero del año 2016.

Con un rostro cansado de llorar y clamar por su primogénito, la madre de familia manifiesta que ella y su esposo, Ignacio Álvarez Sauceda, desde ese mismo año buscan a Ignacio entre el monte, bajo las piedras y en parajes solitarios donde junto a otros rastreadores se han topado con fosas clandestinas, bajo los intensos rayos del sol o entre un frío que se siente hasta el tuétano.

Sin embargo, asegura que mientras no lo encuentren en esos lugares, ella mantiene la esperanza de que esté con vida en algún sitio y sigue prendida la vela de la fe para que un día cruce la puerta de su casa con la serenidad que lo caracteriza y se ponga a jugar con su hijo y sus sobrinos, “para volver a ser felices, como antes. Nos falta uno en la familia, nos falta mi hijo.”

La despedida

Aquel viernes 26 de marzo, Amanda recuerda que le hizo desayuno, huevos batidos con verdura, para luego despedirlo porque iría a ver a una señora para un trabajo de vitropiso que instalaría.

“Pasaron las horas y tenía angustia. No regresó ese viernes y eso me preocupó porque nunca faltó a la casa, lo más tarde que llegaba eran las 11:00 de la noche. No era de fiestas, de andar de vago, se la llevaba de la casa al trabajo y le gustaba el deporte.”

Así estuvieron ese fin de semana buscándolo sin dormir y apenas comer donde creían que pudiera estar, en casas abandonadas de la colonia o en los alrededores, hasta que el lunes 29 de marzo les llegó la confirmación: su hijo había sido “levantado”.

“Fue un dolor muy grande. No lo podía creer. Cómo, por qué. No tengo respuestas a estas preguntas. No era malo y mis vecinos también se sorprendieron por esta noticia. Mi hija fue la última que lo vio a unas calles de aquí. Ella iba en el camión y lo divisó que iba en una bicicleta de su hijo, y le comentó él que iba a hacer unos trabajos de albañilería. Eso fue todo. Ya no supimos más.”

Amanda Osuna tras un banner de su hijo. Foto: Debate

Un dolor constante

Desde el momento en el que les dieron la noticia de que había sido privado de su libertad, la vida de la familia Álvarez Osuna ha sido un calvario.

Amanda cuenta que desde entonces se acabaron los festejos de cumpleaños, Navidad, fin de año, todo tipo de celebraciones, y su hogar se convirtió en un caos, pues ni siquiera se sentaban a la mesa a comer, no convivían, llegaron a no dormir e incluso a su esposo se le subió la presión a raíz del lamentable suceso.

Un regalo. El 14 de febrero de 2016, Ignacio Neftalí le obsequió una taza de corazones que ella atesora en su corazón. Foto: Debate

Mujer entregada a Dios, Amanda le pedía a Él fortaleza porque su familia la necesitaba, aunque reconoce que en ocasiones la ha quebrantado este silencio, el no saber nada sobre la localización de su hijo.

Su ropa. Amanda mantiene impecable toda la ropa de su hijo, con la esperanza de que regrese y se la ponga de nuevo. Foto: Debate

Apoyo para otros

Amanda recuerda que en un principio y por alrededor de cuatro años buscaron fosas clandestinas junto al colectivo Rastreadoras de El Fuerte, pero desde hace aproximadamente un año crearon el colectivo Fe y Esperanza liderado por don Mario Higuera Cota bajo la premisa, precisamente, de esa fe y esa esperanza que mantienen en sus corazones por encontrar a sus seres queridos.

Por eso es que junto a todo el grupo celebró con lágrimas de alegría la liberación hace unos días del profesionista guasavense y trabajador de una funeraria, a quien “levantaron” y dejaron golpeado en esa misma funeraria donde labora después de dos marchas de protesta en la ciudad de Los Mochis que terminaban en la Vicefiscalía de Justicia.

Tal vez eso es lo que nos faltó a nosotros, presionar a las autoridades para que lo buscaran. Tal vez, si lo hubiéramos hecho, quizá habríamos corrido con esa suerte.”

Guardada. Al igual que todos los objetos de Ignacio, su silla en forma de caballo la mantienen resguardada. Foto: Debate

Igual que el primer día, Amanda, su esposo y sus hijas quieren saber de Ignacio. Asegura que no buscan culpables en estos hechos ni quieren saber quién lo hizo, solo quieren saber de él, por lo que cualquier información sobre su paradero ponen a su disposición el celular 6681526918, con Amanda, una madre que no deja de llorar y esperar a Ignacio, su amado hijo.