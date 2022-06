Esposa de agente de la PEP acusa negligencia médica del Issste en Culiacán

Sinaloa.- Una presunta negligencia médica por parte del Issste y un recorte en el pago salarial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, denunció la esposa del policía de la Estatal Preventiva que fue arrollado en Tecualilla, Escuinapa.

María Fernanda explicó que a su esposo, Ángel de Jesús, de 25 años, en un estudio externo le detectaron coágulos de sangre y una membrana que le oprime el cerebro, por lo que requiere una intervención quirúrgica de inmediato, pero el instituto se niega a intervenirlo.

La declaración

“Ayer (viernes) acudimos a la unidad administrativa a levantar una denuncia contra el Issste por negligencia médica. No lo han atendido. Trae un problema en la cabeza y requiere de inmediato una operación. (En la Secretaría de Seguridad) me dicen que ya es problema del Issste. Ya tocamos puertas por todos lados y no nos quieren dar la atención”, expresó.

El 14 de abril, Ángel de Jesús se encontraba asignado a la vigilancia de una caseta de inspección fiscal en Tecualilla, Escuinapa, cuando un automovilista arrolló el puesto.

Una persona que vendía empanadas murió y el agente de la Policía Estatal Preventiva y un empleado del Servicio de Administración Tributaria resultaron heridos.

El policía resultó con lesión craneoencefálica y traumatismo en ambas piernas, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital del Issste de Culiacán, donde permaneció alrededor de un mes. Hoy, a decir de su esposa, no lo quieren atender.

“Los días pasan, y su problema sigue avanzando. Está en peligro su vida por el golpe en la cabeza”, manifestó.

Esta inconformidad ya la hizo del conocimiento de la Secretaría, pero a decir de ella, también se deslinda. “Me dicen que ya es problema del Issste”, indicó.

Pago incompleto

María Fernanda dijo también que, además de pasar por esta situación por el estado de salud de su esposo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado le depositó incompleta la última quincena.

“Sus quincenas, desde el accidente, le estaban cayendo bien. Ya esta quincena que pasó nomás tenía mil 900 pesos... No se me hace justo que le rebajen dinero, siendo que el accidente de él fue por medio del trabajo... No tenemos apoyo de nadie, y todavía que nos quiten la quincena. No se me hace justo”, subrayó.

La joven comentó que ante el reclamo a la SSP por el pago incompleto de la quincena de su esposo, quien se encuentra convaleciendo aún, le dijeron que apenas habían dado trámite al expediente como riesgo de trabajo ante Gobierno del Estado.

