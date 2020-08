Estamos hartos de los robos y asaltos: Vecinos del Infonavit Jabalíes en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Vecinos del Infonavit Jabalíes se sienten hartos de los robos y asaltos que día a día sufren sin que las autoridades en la materia hagan algo al respecto.

“Yo he sufrido cuatro robos y la última vez me subieron a la patrulla y me traían por todo el Infonavit según para ver si veíamos a los rateros, la verdad parecía que yo fuera el delincuente y no dimos con ellos, eran dos hombres que traían arma y pues que vamos hacer ante eso, pues les damos el poco dinero que tenemos de las ventas del día”, mencionó un señor de edad adulta que por obvias razones se omite su nombre.

Mencionan que como viven en andadores la vigilancia de los elementos de la Policía Municipal es nula, y que en años anteriores entraban elementos en motocicletas y realizaban los rondines pero que de unos dos años para acá ya no se han realizado lo que aprovechan los amantes de lo ajeno.

“A la vecina de enfrente se le metieron por el patio y le abrieron la puerta y se llevaron varias cosas de valor, pero como no se encontraba por su trabajo cuando llegó pudo darse cuenta del batidero que le hicieron por toda la casa, se llevaron las pantallas, la computadora y un dinero que tenía ahí guardado, pero le llamamos a la patrulla y nunca llegaron y aparte que tardan mucho en contestar”, comentó una vecina del lugar.

En los andadores no hay vigilancia. Foto: Víctor Torres/EL DEBATE

Los habitantes de ese asentamiento comentan que los ladrones son gente del mismo lugar que viven cerca o en andadores cercanos, que saben quienes son los que andan robando pero es muy grande el temor a denunciarlos porque pronto salen libres y pudieran sufrir alguna agresión por parte de ellos.

“Sabemos quienes son oiga, pero no denunciamos porque no les hacen nada, tenemos hasta grabaciones que se ve que ellos son pero de que sirve si luego los sueltan, aquí en esta zona han matado a varios que eran rateros y hay muchos más desaparecidos, que los han levantado pero de todos modos no dejan de andar robando”, comenta un señor que trabaja de noche y ha sido víctima también de varios asaltos.

Así mismo se observa en algunas viviendas que han implementado en poner cadenas con candado en las rejas de las entradas pero a pesar de eso no disminuye este tipo de delitos en la zona.

“A mí me robaron las cuatro tapas de las llantas de mi carro en el estacionamiento en la madrugada, a mí vecina le robaron una maceta, aquí enseguida están construyendo y les robaron una carretilla, pero no denunciamos porque ahí anda el ratero sin que lo detengan, ah pero eso sí hace días el marido le estaba pegando a la vecina y en friega llegaron las patrullas, pero cuando hay robos ni vienen”, comentó una vecina del andador Leonardo Álvarez.

No pueden dormir tranquilos comentan ya que en la madrugada es cuando aprovechan los amantes de lo ajeno para realizar sus fechorías y pues no les importa hasta meterse a los hogares a pesar de que estén las personas ahí durmiendo.

“Aquí se nos metieron un día en la madrugada como a las 4 o 5 de la madrugada, por la puerta principal abrieron la reja y la puerta y se metieron al cuarto de mi hijo y le robaron dos relojes que tenía, se llevaron su cartera y los celulares de todos los de aquí de la casa y lo que pudieron, gracias a Dios no nos dimos cuenta y que no nos hicieron algo.

Además por el patio mi esposo tiene varias herramientas por su trabajo y también se quisieron meter después por ahí y tuvimos que poner rejas para que no nos fueran a robar de nuevo, nos gastamos un dinerito que teníamos ahorrado para la situación que se esta viviendo ahorita pero pues ni modo”, informó una vecina del andador Domingo Rubí.

Piden que al menos los elementos encargados de la seguridad en el puerto se den la vuelta y los tomen en cuenta, ya que muchos de los habitantes de la zona son personas de edad adulta quienes en algunos casos ya viven sólo con la pareja ya que los hijos crecieron y emigraron a otras colonias.

En un recorrido que hizo El Debate pudimos observar que en algunos domicilios que se encuentran solos les ha sido robado el medidor del agua, que algunos vecinos han implementado utilizar cadenas con candados en las rejas y en otros más sofisticados han tomado la decisión y con gran esfuerzo la instalación del uso cámaras de video vigilancia.

Esto a pesar de las declaraciones que dió el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola donde menciona que han bajando los índices de robos reforzado la vigilancia en todas las colonias, en la zona rural y la zona turística de nuestro puerto.