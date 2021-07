Están acabando con la noble lucha de la búsqueda de desaparecidos en Sinaloa

Sinaloa.- Como riesgoso y peligroso para los grupos de rastreadoras en Sinaloa y Culiacán la labor que realizan, así ve el panorama Alma Rosa, líder del colectivo Voces Unidas, luego de la privación de la libertad y asesinato contra una integrante de un grupo en Sonora y la ejecución de dos activistas en Sinaloa municipio.

Indica que los riesgos son porque la actividad que realizan incomoda a mucha gente, porque están involucradas algunas gentes de Gobierno que están avisando lo que hacen y lo que dicen.

Sentir

La líder del colectivo que ha llevado a cabo la localización de más de 200 restos humanos en varios sectores de Culiacán, asegura que están cometiendo una crueldad muy grande con ellas como grupo, como personas de familiares desaparecidos: “Nos están haciendo más daño del que ya han hecho, porque al desaparecernos un familiar, haz de cuenta que nos desaparecen y acaban con todos nosotros”.

Recordando el caso de Sandra Luz Hernández, asesinada en el 2014 por buscar a su hijo, y de los dos activistas hallados ejecutados el pasado miércoles en el norte de Sinaloa, Alma Rosa considera que están cometiendo una infamia aparte de lo que ya hicieron con todos a los que le desaparecieron algún familiar. “Ahora están acabando con una lucha tan noble que es la de nosotros, de buscar a nuestros familiares y buscarlos a todos”.

Exhibidas por gente infiltrada

Por otra parte, la dirigente del colectivo que se formó el 2009, aclaró que hasta el momento no han tenido una agresión directa, pero que sí han tenido que abandonar algunas búsquedas ya que gentes de la delincuencia organizada les avisan que no pueden estar en el sitio y que algunas veces han sido encañonadas por personas que les incomoda que estén llevando a cabo los trabajos de rastreo.

A pregunta expresa de a qué le atribuye este tipo de agresiones y quiénes podrían ser presuntamente los que actúan en contra de los colectivos, Alma Rosa manifestó que personas del Gobierno están coludidas, porque si ellas hacen algo o dicen algo, son exhibidas; por esa razón es que personas y familiares ya no piden justicia: “Ya no pedimos nada de eso, simplemente pedir que aparezcan nuestros familiares, porque sabemos que justicia nunca va a haber, al contrario, va a haber más injusticias, va a haber más muertes”.

Expuso que a veces tienen miedo a declarar algo porque luego atacan a sus familiares, “atacan lo que más queremos o nos matan simplemente. Nos quitan del medio para que no estemos ayudando, ni apoyando ni buscando a nuestros familiares”.

No se buscan culpables

Alma Rosa, quien ha buscado por 12 años a su hermano y no lo ha hallado, expresó que es lamentable la situación y que ha sido una lucha contra el Gobierno y contra todo, por lo que al mismo tiempo, ante este panorama de riesgo y peligro, la misma sociedad y las personas que les hicieron daño al desaparecer a sus familiares, saben que no los están buscando a ellos, aclarando que de hecho no los están buscando a ellos, sino a los desaparecidos: “No buscamos culpables, buscamos a nuestros familiares, queremos a nuestros familiares y que ojalá se tentaran el corazón”.

El Dato

Grupos

25 integrantes son las que conforman el grupo de Voces Unidas, pionera en Sinaloa, y de ahí se desprenden Sabuesos, Mirna y todos los colectivos que hay en Sinaloa.