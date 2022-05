"Estoy en el piso, hay una balacera en este momento": Ataque armado en Zuazua, Nuevo León, deja 2 muertos

Nuevo León.- "Estoy en el piso, hay una balacera en estos momentos", fueron las palabras de una mujer que alertó sobre una balacera registrada en Zuazua, Nuevo León, la cual dejó un saldo de al menos dos muertos, entre ellos el cliente de una taquería que fue alcanzado por balas perdidas.

A través de Twitter, la usuaria @Irashemita compartió los momentos de terror que vivió al encontrarse cerca de la colonia Real de Palmas, donde se registró el ataque armado que la obligó a resguardarse de las balas en el piso durante la madrugada del sábado 14 de mayo de 2022.

"Si el 911 no me da respuesta, como ciudadana puedo alzar la voz y de primera mano dar un panorama de lo que viví. Mi tuit deja una constancia que Fasci de seguridad tiene que revisar sus protocolos, para que a ti y a todos los demás no tengan que estar en el piso por una balacera", respondió la mujer ante los comentarios de usuarios que cuestionaban su publicación.

De acuerdo con el diario Reforma, un taxista fue asesinado a balazos tras ser perseguido por hombres armados en este sector del municipio de Zuazua, Nuevo León, pasadas la 1:00 de la madrugada.

Durante la balacera también fue asesinado el cliente de un negocio de tacos llamado Taco Loco, ubicado en la avenida Real de las Palmas, quien fue alcanzado por las balas perdidas en el interior del local.

La usuaria relató que se encontraba resguardada en el piso mientras se sucitaba la balacera en Zuazua, Nuevo León. Foto: Captura de Twitter

El ataque armado alarmó a vecinos de varios sectores de la colonia Real de las Palmas, entre ellos la usuaria que no dudó en denunciar lo que ocurría a través de redes sociales.

La mujer aseguró que intentó comunicarse al servicio de emergencias llamando al 911, pero "las líneas estaban saturadas". "Sin seguridad estamos a merced de los delincuentes", lamentó la usuaria.

Aunque la cifra de víctimas reportada por las autoridades fue de dos muertos, la usuaria afirmó que en realidad fallecieron cuatro personas, mientras que otras versiones de vecinos señalan que hubo tres muertos, entre ellos un hombre cuyo cuerpo quedó a bordo de una camioneta.

La primera de las víctimas, cuya identidad no se ha dado a conocer, quedó a bordo de un taxi Nissan Versa que manejaba, el cual terminó con el frente destrozado tras chocar en varias ocasiones durante la huida. El vehículo quedó frente a la entrada del Sector Príncipe, en mitad de la avenida Real de Palmas.

Además de las víctimas, se reportó que varios vehículos y fachadas de viviendas sufrieron daños causados por las balas, que al parecer provenían de armas de grueso calibre y se escucharon a lo largo de varios sectores mientras se suscitaba la persecución.

Las autoridades localizaron algunos casquillos percutidos a lo largo de un extenso tramo de dicha avenida en Zuazua, pero no mencionaron la cantidad o calibre de las balas.

Te recomendamos leer:

La usuaria que denunció su amarga experiencia durante la balacera también declaró que en el mismo lugar donde se encuentra la taquería cuyo cliente fue asesinado se encontraba otro negocio de tacos que tuvo que cerrar en noviembre de 2021 debido a que los criminales le exigían pagar derecho de piso al comerciante.

"En noviembre les comente que mi taquería favorita cerró por que les pedían derecho de piso. Con esfuerzo otro comerciante abrió otra en el mismo lugar. Una de las tres balaceras fue contra el negocio, se negaron a pagar piso", lamentó la residente de Zuazua.

Con información de Reforma.