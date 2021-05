¡Evita un golpe de calor! Sigue las recomendaciones de Protección Civil de Sinaloa

Sinaloa.- Ya inició con fuerza el calor y ello puede traer diversos problemas en la piel y la salud por lo que Protección Civil de Sinaloa, llama a la población a seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar asolearse entre las 11: 00 am hasta 16:00 horas. Vestir ropa suelta de colores claros. Tomar agua aunque no se tenga sed mínimo dos litros al dia. No realizar actividades físicas intensas bajo el sol.

Además usar protector solar. Usar lentes, gorra, sombrero, paraguas si se va andar en la calle. Comer alimentos frescos y limpios. Ventilar el auto antes de subirse y cuidar a las mascotas que sufren igual por el calor.

Francisco Vega Meza llama a las personas que trabajan en la construcción a mantener todas las precauciones correspondientes para evitar un golpe por el calor. También invita a que ante cualquier síntoma de deshidratación acudan al médico.