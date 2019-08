Ex director de la UG es vinculado a proceso por abuso sexual

Guanajuato.- Víctor "N", quien fuera director de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG), fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual, tras ser denunciado ante las autoridades universitarias y el Ministerio Público.

Según un comunicado de prensa emitido por la UG, desde el pasado 21 de julio las autoridades del plantel educativo recibieron la denuncia contra Víctor "N", que por entonces se desempeñaba en el cargo de director de la división antes mencionada.

El 5 de julio, tras analizar las pruebas existentes las autoridades decidieron cesar al presunto agresor de su cargo, información que fue dada a conocer un mes después de recibir la denuncia.

De acuerdo a la denuncia, el exfuncionario habría cometido la agresión sexual mientras se desempeñaba como profesor en el plantel, antes de ser asignado director.

Tras el actuar de las autoridades universitarias, el hombre fue denunciado ante el Ministerio Público, y tras celebrarse una audiencia ante un juez de oralidad el pasado 9 de agosto, Víctor "N" fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, informó el medio Zona Franca.

Trascendió que al ex director universitario le fueron impuestas medidas cautelares como órdenes de restricción para que no pueda acercarse a la víctima o sus familiares mientras se desarrolla el proceso judicial. Sin embargo, no se dictó prisión preventiva en su contra.

El juez a cargo del caso fijó un plazo de dos meses para que la Fiscalía General del Estado culmine la investigación.

