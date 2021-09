¡Exigen más vigilancia! Vecinos sufren constantes asaltos en Arboledas 1 en Mazatlán

Sinaloa.- Vecinos de la colonia Arboledas 1 en Mazatlán, Sinaloa, exigen que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realicen rondines constantes y se mantenga vigilancia en la zona durante las primeras horas del día y sobre todo en la noche, ya que mencionan que son víctimas constantes de los amantes de lo ajeno.

“Pues mire, ya los robos habían disminuido ya teníamos un buen rato que no ocurrían pero tiene de unos meses a la fecha que otra vez andan robando en las casas y asaltando a las personas, sobre todo durante la mañana cuando salen a trabajar y en la noche, andan a pie y hasta en moto y roban y se van, sin que nadie pueda hacer algo, aparte cuando llamamos para dar el reporte tardan horas en contestar y piden muchos datos y ya cuando les da la gana llegan las patrullas y los rateros pues ya desde cuando se fueron”, comentó una vecina de la calle Cedros de dicho asentamiento.

Mencionan que hasta daños físicos les han ocasionado los rateros al momento de realizar sus fechorías, tal es el caso de un joven que sufrió fracturas en uno de sus brazos y en cadera, cuando salió muy temprano a tomar el camión urbano para trasladarse a su fuente de trabajo.

Vecinos sufren constantes asaltos en Arboledas 1 en Mazatlán | Foto: Víctor Hugo Olivas/ Debate

“Mire aquí mi hijo fue víctima de un asalto, el iba a tomar el camión cuando le salieron los rateros y al robarlo y no llevar mucho dinero lo golpearon de coraje y hasta le ocasionaron una fractura en un brazo y la cadera, lo tuvieron que llevar a hospitalización y pues nada hicieron los policías, ya que como siempre llegan tarde si bien nos va, no se que está pasando, se supone que están para poder cuidarnos y nos tratan como s nosotros hubieramos sido los delincuentes, lo tratan a uno de una manera muyr grosera sin haberles dado motivos, como que siempre andan enojados y rematan contra uno, yo la verdad le doy gracias a Dios que no le paso algo peor a mi hijo, está con vida que es lo más importante”, informó una señora quien prefirió omitir su nombre ante el temor a las represalias.

Los delincuentes han ingresado por los patios de algunas viviendas que tienen detectadas que se encuentran solas debido a que cuyos dueños salen a trabajar durante el día y ya llegan y se llevan la triste sorpresa de que fueron víctimas al encontrar sus hogares abiertos o en su interior todo revuelto.

Es por ese motivo que los vecinos de la calle Cedros del Fraccionamiento Arboledas 1 hacen un llamado de exigencia a las autoridades en materia de seguridad pública en el puerto a que les proporcionen la vigilancia adecuada y se realicen rondines de vigilancia constantes para inhibir este tipo de delitos de los que han sido víctimas.