Exigen que se investigue desaparición de Ulises en Sinaloa

Sinaloa.- Un grupo de ciudadanos de Altata, Navolato, se manifestaron en Palacio de Gobierno para pedir tener una reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para solicitar ayuda en localizar a Ulises Guadalupe Contreras Valenzuela, de 21 años de edad, quien desapareció el primero de noviembre.

Los afectados indicaron que la última vez que se le vio fue en la gasolinera de la sindicatura. El joven se encontraba en el panteón conviviendo con su familia, cuando fue a echar gasolina y desde ese momento se desconoce su paradero.

En el lugar hay cámaras de vigilancia, por lo que quedó evidencia de que el joven sí llegó a la gasolinera tal y como él lo había indicado.

Su prima indicó que ya se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo, dicen que todo avanza muy lento. Comentaron que ciudadanos les han informado que fue levantado por elementos de la Policía.

“No es seguridad pero hay gente que vio que la patrulla se lo llevó. Ya investigamos, fuimos con las personas, que probablemente no sean de Gobierno, pero él no está con nadie. Estamos desesperados, él es un joven bien, no se mete con nadie; es estudiante y no tiene problemas, pueden preguntar en Altata”.

Estudiante

Los manifestantes permanecieron por varias horas en la explanada de Palacio de Gobierno, calificaron como inhumano que las autoridades no atiendan rápidamente las denuncias ya que lo que está en peligro es la vida de las personas. “Pusimos la denuncia, estuvimos en el Ministerio Público, donde levantamos la denuncia. Ya fue reportado ante 911, tres veces fue reportado. La gente nos dice que andaba seguridad de Gobierno en Altata, desconocemos quiénes eran pero andaban unidades de la Policía. Comentan que fue agarrado por esas personas y desafortunadamente no supimos más de él”.

El joven es estudiante de Agronomía en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), los allegados lo califican como una persona tranquila que no se mete en problemas.

El desaparecido viajaba en una motocicleta color rojo marca Itálica. Fue visto por última vez en la gasolinera de Altata, aproximadamente a las 18:50 horas. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera gris, tenis negros con suela blanca y cachucha gris. Es de complexión delgada, cara ovalada, tiene ojos oscuros y mide aproximadamente 1.70 metros. Cualquier información puede comunicarse al 6674742261.