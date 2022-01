Exigirán estrictas medidas sanitarias en los anexos de Culiacán por alta de contagios de Covid-19

Por otra parte, mencionó que no se va a permitir que los centros mantengan sobrecupo, ya que se debe de guardar la sana distancia, y que si tienen a personas por dar de alta, que los encargados lo consideren para ir depurando los espacios.

Rodríguez Castro, por otro lado, comentó que de momento no cuentan con casos positivos de covid-19 y en caso de que se llegaran a presentar, rápidamente serán canalizados a un centro de salud para que se les dé la debida atención médica. La funcionaria estatal también dio a conocer que la mayoría de los internos por fortuna cuentan con su dosis de vacunación, lo que les permite estar un poco más tranquilos, sin embargo, no por eso van a bajar la guardia, al contrario, van a redoblar esfuerzos.

Comentó que entre los cuidados está el lavado de manos, así como también el uso debido del cubrebocas, tomar la sana distancia entre internos y visitas, además, se mandó instruir que se permita a un solo familiar visitar al interno para que no se amontonen y de preferencia, que se estén comunicando vía telefónica. Es por eso que también se analiza que los demás visitantes puedan acudir por horarios y en diferentes días.

