Expolicias de Mocorito exigen pago de indemnizaciones por despido injustificado

Los Mochis, Sinaloa.- Dos expolicías municipales preventivos de los 11 que fueron dados de baja por el Ayuntamiento de Mocorito en el 2014, acudieron ayer en la mañana al Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Sinaloa, en la sala Regional Zona Norte localizado en el fraccionamiento Las Palmas, de esta ciudad, a dejar un oficio que les entregó el diputado local, Mario Rafael González Sánchez, para que el magistrado Víctor Hugo Pacheco Chávez, le haga otro llamado al Ayuntamiento de Mocorito encabezado por el alcalde, Guillermo Galindo y les pague la indemnización que exigieron al ser dados de baja.

Los expolicías, Roque Castro y José Leyva, comentaron que en diciembre del 2014, el entonces presidente municipal, José Eleno Quiñonez López, los dio de baja porque supuestamente no pasaron los exámenes de control y confianza. Pero ellos no aceptaron, demandaron y les dieron a favor la sentencia para que les pagaran los sueldos caídos y prestaciones laborales de varios años. Sin embargo, a pesar de reuniones que han llevado a cabo con Guillermo Galindo, no han tenido respuestas favorables.

