Extraditan a USA a ex alcalde de Aguililla, Michoacán, presunto líder de Cárteles Unidos

De acuerdo con las denuncias, en enero de 2021 el ex alcalde de Aguililla y alguien identificado como Alfonso Rustrián (también imputado), se reunieron en Cali, Colombia, con un potencial cliente, a quien creían lavador de dinero y narcotraficante asociado con Hezbollah, pero en realidad se trataba de un agente de la DEA .

Desde 2014, varios alcaldes de Michoacán, al igual que el fallecido ex líder de los autodefensas, José Manuel Mireles, acusaron al político de vínculos con el narcotráfico.

El grupo criminal liderado por el ex perredista habría escondido la droga dentro de diversos materiales, como tejas de cemento, o disolviéndola entre cubos de pintura para vivienda a fin de volverla indetectable, como ocurrió con un envío de 300 kilos a Miami.

El Departamento de Justicia de USA confirmó la extradición del ex alcalde de Aguililla el lunes 13 de junio de 2022, fecha en que el político compareció en un tribunal de Miami , Florida , por su presunta participación en una red de tráfico de drogas .

Michoacán.- Adalberto Fructuoso Comparán-Rodríguez , alias "Fruto", ex alcalde de Aguililla, Michoacán , fue extraditado a Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico , pues es señalado como el presunto líder de los Cárteles Unidos .

Raúl Durán Periodista

