FGE detiene a tres policías y un juez por la muerte de Abigail Hay Urrutia

Oaxaca.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) aprehendió a 3 policías y a un juez por la muerte de la joven Abigail Hay Urrutia, cuyo cadáver fue hallado en los separos de la comandancia municipal de Salina Cruz la semana pasada luego de haber sido arrestada por agredir a su pareja sentimental en la vía pública.

Fue el pasado viernes 19 de agosto de este 2022 cuando, horas después de haber sido detenida, el cuerpo de Hay Urrutia fue localizado sin vida en los separos de las instalaciones policíacas.

En un principio, los uniformados aseguraron que la mujer de 30 años se había quitado la vida usando una prenda interior suya. No obstante, al acudir al lugar, el padre de Abigail aseguró que el lugar donde fue encerrada no tenía las condiciones para que la madre se suicidara de la forma en la que afirmaron las autoridades de seguridad oaxaqueñas.

Fue la tarde de este día cuando elementos del Ministerio Público estatal procedieron a aprehender a tres agentes policíacos y al juez cívico, Joel Alberto Luis Velázquez, a quienes se acusa de ser los presuntos responsables de la muerte de Hay Urrutia.

Los detenidos fueron llevados al Centro Regional de Justicia en Juchitán, en tanto que la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el cuerpo de la mujer será sometido a una tercera necropsia, ello a solicitud de la familia de la joven madre.

Ayer se hicieron de conocimiento público los resultados de la segunda autopsia practicada al cadáver de Abigail, los cuales confirmaron que la causa del deceso fue "asfixia por ahorcamiento", tal y como lo indicó el primer procedimiento.

Desde días pasados, el padre de Abigail, José Luis Hay, ha asegurado que su hija no se suicidó, sino que fueron los elementos policíacos que estaban a cargo de ella los que la privaron ilegalmente de la vida.

"Lo hacemos para comprobar que mi hija no se suicidó. Yo no quiero que después de enterrarla me digan eso y den carpetazo, que también me digan que si no estoy contento con el resultado, la desenterremos", declaró Hay en entrevista con El Universal.