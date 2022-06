FGR obtiene 3 órdenes de arresto contra García Luna, exfuncionario de Felipe Calderón

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que cuenta con tres órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En la actualidad, el exfuncionario se encuentra recluido en un centro penitenciario de Estados Unidos acusado de tener presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada en México.

Tras que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York hiciera de conocimiento público que posee audios con supuestas amenazas de García Luna en contra de testigos de su caso y de periodistas, la Fiscalía General de la República informó que logró obtener, de parte del Poder Judicial, 3 órdenes de arresto en contra del exservidor público.

Además, el Ministerio Público Federal señaló que ha comenzado diferentes procesos en contra de Genaro García Luna por diferentes delitos que habría cometido cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"La primera, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa (Caso “CEFERESOS”). La segunda, por enriquecimiento ilícito. La tercera, por introducción ilegal de armamento (Caso “Rápido y Furioso”)", detalló el órgano autónomo encabezado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer la obtención de las órdenes de aprehensión por parte de la FGR en el caso de García Luna.

"La @FGRMexico obtuvo diversas órdenes de aprehensión vs Genaro García Luna. La 1era del caso "Ceferesos" por uso indebido de atribuciones y asociación delictuosa. La 2nda por enriquecimiento ilícito. Y la 3era por introducción ilegal de armamento (Caso “Rápido y Furioso”)", refirió el funcionario federal.

AMLO pide revelar grabaciones de García Luna

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades de Estados Unidos que revelen los audios donde Genaro García Luna supuestamente amaga a testigos en su contra.

“No se sabe si esto es prueba o se va a aceptar, independiente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma que se den a conocer. Siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozca todos los hechos, se reprueben, estigmaticen hechos de abuso de autoridad y represión, que no se quede en juzgados y en expedientes, porque esto ayuda mucho a purificar la vida pública”, sostuvo el mandatario mexicano.