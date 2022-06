Fabiola Vianey luchó por su vida, pero fue sometida con mucha saña, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Durante la Audiencia Inicial que se llevó a cabo ayer en el Centro de Justicia Norte, en el ejido Goros Dos, Ahome, la parte defensora del presunto feminicida Luis Carlos "N", expuso que su representado no había utilizado crueldad en el asesinato de la maestra Fabiola Vianey , en Los Mochis , pero la parte acusadora no desistía en que sí hubo saña y eso se confirmó tras la vinculación a proceso de parte d el Juez de Contra en contra del imputado.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.