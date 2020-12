Falta atender las causas de la violencia contra las mujeres en Sinaloa

Sinaloa.- En el marco de los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra la mujer que realiza el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (Cepavif) de Sinaloa, fue realizada la conferencia “Realidad o mito de vivir libre de violencia”.

Esta conferencia en línea también fue presentada en el marco del 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue expuesta por Gabriel Rosario Peña González. Durante la charla habló acerca de este tipo de violencia, lo cual está afectando a todo el país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La conferencista afirmó que una de las razones por la cual se comete violencia hacia la mujer es que se repiten patrones desde la infancia, y eso conlleva a que las personas desde mucho antes perciban este tipo de violencia como algo normal.

“Es un problema, porque no empezamos a ver los problemas como humanos, sino que nos conformamos, y luego que empezamos a ver ya como estadística, lo cual no debe ser así. Un caso no debe ser como estadística, sino como una oportunidad de transformar este problema en un espacio de paz”.

Reiteró que lo importante es empezar desde el respeto que se debe tener hacia los demás y cómo se maneja desde las expectativas.

Prevención

Buscar un modelo integral es una de las propuestas, ya que se debe pensar en el agresor, “pues este es como una abeja: va de flor en flor, afectando”, pero nadie le dice nada.

Deben ser buscados lugares donde sean tratados los agresores para que dejen de cometer este tipo de acciones y ver las causas sin generar más violencia.

“Algunos les van a a echar la culpa al alcohol, a los problemas, a las drogas o desigualdades que existen, pero no tenemos un instituto general de atención”.

Manifestó que se pueden prevenir más casos y tipos de violencia si fueran estudiadas las causas y por qué se están realizando, ya que realmente hay muchos factores que se involucran, pero en realidad no hay estudios específicos.

Dijo que dentro de los modelos de la justicia restaurativa se pueden tratar los temas de la tolerancia aplicada y no generar violencia para poder terminar con las causas de estas acciones.

Por su parte, la directora de Cepavif, Gabriela Inzunza, dijo que es muy importante que las familias hagan sus denuncias para que puedan proceder y atender la reeducación de los agresores.