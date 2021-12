Familia de Valentina, niña asesinada, exige explicación al director del penal de Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa. Un grupo de personas bloqueó por un rato la avenida Gabriel Leyva, para exigir una cita con el director del Centro Penitenciario El Castillo en Mazatlán, Sinaloa.

Silvia Gisela N., tía de Valentina N., de 13 años, asesinada el pasado domingo, quiere que le aclaren el por qué el detenido imputado por el asesinato de la adolescente (su padrastro) está recluido apartado de los demás presos.

El bloqueo fue alrededor de las 13:00 horas y duró unos 20 minutos. Fueron alrededor de 20 personas, incluidos niños, quienes bloquearon los dos carriles de la Gabriel Leyva a la altura de avenida Puerto Veracruz.

Al sitio acudieron elementos de Policía y Tránsito Municipal, y tras un diálogo, los manifestantes decidieron deshacer el bloqueo.

En entrevista, Silvia Gisela aclaró que no hace las manifestaciones para perjudicar al gobierno, que les está apoyando en estos momentos, y hasta donde sabe, por el momento, las autoridades de justicia han hecho lo debido.

“La protesta fue para exigir que me den una cita con el director del penal (de Mazatlán), necesito hablar con él y que me diga por qué (al detenido) lo tienen a donde lo tienen (apartado), yo quiero que lo saquen y que pague donde tenga que pagar”, expresó.

“Que porque Derechos Humanos lo está protegiendo, ¿y a mi sobrina quién la protegió?, ¿por qué él no pensó en los derechos de la niña en ese momento?, ahora sí están pensando en él, ¿por qué, porque él está vivo y mi sobrina está muerta y no puede hablar?, pues yo voy a hablar”.

Silvia Gisela aclaró que ella no hace manifestaciones para exigir justicia, porque sí ven acciones, y que agradecen que se esté trabajando, fiscales y autoridades del Instituto de la Mujer, que hasta envió sicólogos, lo que agradecen de corazón.

Amenazan con más bloqueos

“En caso de que el director (del penal) no me quiera poner la cita, o no me ponga la cita rápido, voy a volver a bloquear otra vez la Gabriel Leyva y voy a bloquear otra vez la (colonia) Juárez, o a ver qué bloqueo, pero voy a estar bloqueando calles hasta que me pongan una cita con el director del penal”, advirtió Silvia Gisela N.