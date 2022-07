Familia de peruano asesinado a golpes, por hombres fuera de un bar de Celaya, pide justicia y apoyo

Celaya, Guanajuato.- Hace un mes se reportó el asesinato de un hombre al exterior de un bar en Celaya, Guanajuato, él fue asesinado por hombres en una riña, la víctima fue identificada como Fernando Martín Velásquez Tanta, de 35 años de edad, de origen peruano, en junio fue ultimado a golpes por parte por un grupo de sujetos, a través de un video que se hizo viral, se pudo observar el asesinato.

La víctima originaria de Perú, había llegado a México para trabajar hace cinco años, para mejorar su calidad de vida. Fernando Martín comenzó a laborar como gerente en salas de juego. Llegó a tierras guanajuatenses y comenzó a vivir con su hermano, pero años más tarde conocería a la persona con la que se casó y tuvo un hijo.

Su suerte cambio el cinco de junio, ese día perdió la vida, golpeado por hombres con los que había mantenido una discusión al interior de un bar. La familia de Fernando Martín declaró a medios de comunicación de Perú, que la víctima estuvo hospitalizada durante una semana, comentaron que el hermano fue quien pagó los gastos funerarios porque las autoridades no se hicieron cargo del crimen.

Uno de los familiares de la víctima comentó que en su momento pidió apoyo del consulado de Perú en México pero no obtuvo respuesta:

“Les mande la información sobre la muerte de mi hermano, les mande el video, les mande todo y hasta ahorita no me dicen nada. Yo pido ayuda a mi país, estando en un país que no es mío y no me ayudan”, expresó el hermano de Fernando a un medio de comunicación peruano.

El homicidio quedó grabado en un video en el que se puede ver como sujetos golpean a un hombre hasta que cae al suelo e incluso cuando ya no presenta movimiento ni resistencia lo siguen golpeando en el piso, minutos después de la mortal agresión, hombres salieron huyendo en un vehículo gris.