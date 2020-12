Familiares del periodista Omar Camacho piden justicia frente al penal de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Plantados afuera de las instalaciones del penal de justicia en el municipio de Angostura se encontraban familiares del fallecido periodista Omar Camacho a quien lamentablemente lo asesinaron. Los más cercanos a este comunicador exigen justicia ya que hace unos días dejaron en libertad a los sospechosos de este asesinato.

Este grupo de personas no se explican el fallo que dictaminó el juez y aseguran que hasta la fecha, no les han dicho nada acerca de esta situación y porqué salieron libres los sospechosos. Aún no saben porque la justicia determinó esta decisión.

Piden a las autoridades que este caso no quede impune y reiteran que solo exigen justicia por el periodista, atleta y maestro.

Aseguran que siempre fue muy bien padre de familia por lo que les desconcierta que esto haya ocurrido.

Explicaron que no estaban de acuerdo con la libertad de estas dos personas, pero se lamentan que la justicia no se haga notar en estos casos tan delicados en donde les pueden quitar la vida a los seres humanos sin tener un castigo.