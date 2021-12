Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes", promueve otro amparo tras negativa de prisión domiciliaria

Jalisco.- Luego de que Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el "Jefe de Jefes", recibió la negativa del juez para obtener prisión domiciliaria, el exlíder del Cártel de Guadalajara interpuso un nuevo amparo contra la resolución.

Félix Gallardo promovió su nuevo amparo ante el juzgado sexto del Distrito de Amparo con sede en Zapopan, Jalisco, el cual quedó registrado en el expediente 806/2021.

El narcotraficante de 75 años, también conocido como "El Padrino", expuso que el juez José Elías Pacheco le negó la prisión domiciliaria el pasado 22 de noviembre pese a su avanzada edad y su deteriorado estado de salud.

"En la demanda de amparo, señala que el 22 de noviembre del año en curso (...) se desechó el incidente de sustitución de la pena de prisión y que de ahí emana la totalidad de los actos reclamados", señala la notificación del Poder Judicial.

El juez todavía no admite a trámite el nuevo recurso de garantías presentado por Félix Gallardo, pues le pidió precisar los motivos del amparo y las autoridades contra las cuales lo promueve.

Además de señalar una lista de autoridades sin motivos claros, el fundador del extinto Cártel de Guadalajara expuso que su estado de salud es frágil, pues ha perdido la vista en un ojo, no escucha y casi no puede moverse. Por ello, los abogados del capo acusan discriminación en los actos del juez.

Félix Gallardo es uno de los narcotraficantes más famosos de México, conocido por fundar el extinto Cártel de Guadalajara. Foto: Especial

Muchos amparos negados

Esta no es la primera vez que le niegan un amparo al famoso narcotraficante, quien ha pasado 32 años en prisión cumpliendo su condena de 37 años por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, en 1985.

En 2019, el Segundo Tribunal Colegiado de la Ciudad de México ya le había negado la prisión domiciliaria, y a finales de octubre pasado un juez le negó otro amparo con el que buscaba evitar el pago de 20 millones 810 mil pesos a la familia de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala.

A mediados de agosto, Miguel Ángel Félix Gallardo rompió el silencio por primera vez tras 32 años al conceder la primera entrevista desde que fue detenido en abril de 1989.

Desde la prisión de Puente Grande, en Jalisco, el "Jefe de Jefes" se mostró a las cámaras de Telemundo como lo que es ahora: un hombre mayor postrado en una silla de ruedas, casi ciego, sordo, con una grave neumonía y un brazo fracturado, sólo a la espera de la muerte.

"Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos", dijo el narcotraficante de 75 años.

Luego de que la entrevista salió a la luz, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que él no se opondría si un juez decidiera otorgar la libertad condicional al exlíder del Cártel de Guadalajara. "Yo no me pongo a eso", aclaró.

