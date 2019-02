Feminicido en Reynosa: hallan a mujer semienterrada

Reynosa.-En un predio contiguo a la brecha rural principal del ejido La Retama, los lugareños hallaron el cuerpo de una mujer semienterrado y desnudo, lo que movilizó a las autoridades policiacas y ministeriales.



Los vecinos del ejido ya casi absorbido por la mancha urbana, al sur de la ciudad, reportaron el hallazgo del cuerpo alrededor de las 13:00 horas.

La mujer presentaba evidencias de tortura, vendaje en los ojos y manos amarradas. | Pixabay



Alrededor de las 14:00 horas acudieron agentes de la Policía Ministerial Investigadora a corroborar el hecho, solo para confirmar que el cuerpo de la mujer estaba semienterrado y portaba solo una blusa color oscuro tipo top y un calzón interior color rosa.

Pero era evidente que la mujer fue ejecutada por las evidencias de torturas, el vendaje en los ojos y las manos amarradas hacia atrás.Más tarde arribó personal pericial que acordonó desde cientos de metros antes el paso en la brecha.Pero según reportes de peritos, la mujer de aproximadamente 33 años, de complexión ligeramente robusta, pelo color negro y quebrado, estimaron que ya tenía entre tres y cuatro días fallecida.Los elementos periciales especularon que en el lugar no fue ultimada, ya que no había indicios de violencia en el lugar.Los agentes ministeriales trataban de unir evidencias para armar una línea de investigación, que se complicaba porque la mujer no portaba documento alguno que ayudara a su identificación.Concluyeron que sería necesario revisar las carpetas de investigación sobre denuncias de mujeres desaparecidas.